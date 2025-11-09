باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با تاکید بر اینکه بهتر است پیگیری اجرای قانون اساسی را اولویتبندی و برای اجرای آن مهلت زمانی تعیین کرد، گفت: نکته مهم دیگر مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم در تصمیمگیریهاست. اگر میخواهیم قانون یا تصمیمی را صحیح و بهموقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.
در ادامه نشست حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای ایجاد همدلی در کشور اظهار کرد: همدلی در کشور در میان اقشار و مذاهب بهخوبی مشاهده میشود و دولت در تلاش است تا اجرای عدالت و حقوق شهروندی عملی شود.
وی ادامه داد: آسیبشناسی نحوه اجرای قانون اساسی از این جهت موضوع مهمی است که اگر از گذشته روشهای اصولی برای اجرای قانون اساسی وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازیهایی نبود.
انصاری یادآور شد: یکی از مشکلات فعلی وجود حجم بالایی از مصوبات خارج از مراجع قانونگذاری است که برای دولت و دیگر قوا وظایفی تعیین میکند و موجب سردرگمی میشود، در حالیکه هیچ مرجعی برای تطبیق این مصوبات با قانون اساسی و قوانین عادی مشخص نشده است. باید قواعدی در این زمینه وضع شود تا اوضاع سروسامان پیدا کند.
در ادامه نشست بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهوری گزارش عملکرد یکساله هیئت پیگیری در حوزه اجرای قانون اساسی و حمایت از حقوق شهروندی را ارائه کرد.
