ثبت رکورد جهانی «روپایی ساعتی در حرکت برعکس» توسط جوان مینابی در سامانه ایمارو

باشگاه خبرنگاران جوان؛راضیه پودات ، علی احمدی طیفکانی، سرداور رسمی کنفدراسیون ثبت رکوردهای جهانی ایمارو، گفت: آرش احمدی طیفکانی موفق شد در رقابت ثبت رکورد «روپایی ساعتی در حالت حرکت برعکس»، مسافت یک کیلومتر و ۳۰۰ متر را در مدت زمان یک ساعت و ۲۳ دقیقه طی کند و رکورد خود را بهصورت رسمی در سامانه جهانی ایمارو ثبت نماید.
این رکورد در زمین چمن مصنوعی روستای سولقان شهرستان میناب به ثبت رسید و با حضور جمعی از علاقهمندان و مسئولان ورزشی برگزار شد.
آرش احمدی طیفکانی پس از ثبت این دستاورد، از حمایت و همراهی جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان میناب، جواد احمدی طیفکانی، بهنام بهرمانی، آزادی (مدیریت زمین ورزشی سولقان)، مجتبی احمدی طیفکانی، مدیریت پارچهسرای احمدی، تابلوسازی بود رنگ، فروشگاه ورزشی جهان پهلوان تختی میناب، امیر اسدی (عکاس) و استاد اسماعیل احمدی سولقانی قدردانی کرد.
وی همچنین رکورد تازه خود را به روح مرحوم استاد ابراهیم کریمآبادی، مربی فقید و الهامبخش خود، تقدیم نمود.