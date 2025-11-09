ثبت رکورد جهانی «روپایی ساعتی در حرکت برعکس» توسط جوان مینابی در سامانه ایمارو

آرش احمدی طیفکانی، جوان پرانرژی و ورزشکار مینابی، توانست با انجام  «روپایی سرعتی در حالت حرکت برعکس» با توپ هندبال شماره ۲، رکورد جهانی تازه‌ای را در سامانه بین‌المللی ایمارو به ثبت برساند و نام شهرستان میناب را بار دیگر در عرصه جهانی ورزش مطرح کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛راضیه پودات  ، علی احمدی طیفکانی، سرداور رسمی کنفدراسیون ثبت رکوردهای جهانی ایمارو، گفت: آرش احمدی طیفکانی موفق شد در رقابت ثبت رکورد «روپایی ساعتی در حالت حرکت برعکس»، مسافت یک کیلومتر و ۳۰۰ متر را در مدت زمان یک ساعت و ۲۳ دقیقه طی کند و رکورد خود را به‌صورت رسمی در سامانه جهانی ایمارو ثبت نماید.

این رکورد در زمین چمن مصنوعی روستای سولقان شهرستان میناب به ثبت رسید و با حضور جمعی از علاقه‌مندان و مسئولان ورزشی برگزار شد.

آرش احمدی طیفکانی پس از ثبت این دستاورد، از حمایت و همراهی جعفر متقی رئیس اداره ورزش و جوانان میناب، جواد احمدی طیفکانی، بهنام بهرمانی، آزادی (مدیریت زمین ورزشی سولقان)، مجتبی احمدی طیفکانی، مدیریت پارچه‌سرای احمدی، تابلوسازی بود رنگ، فروشگاه ورزشی جهان پهلوان تختی میناب، امیر اسدی (عکاس) و استاد اسماعیل احمدی سولقانی قدردانی کرد.

وی همچنین رکورد تازه خود را به روح مرحوم استاد ابراهیم کریم‌آبادی، مربی فقید و الهام‌بخش خود، تقدیم نمود.

برچسب ها: میناب ، ورزشکاران ، روپایی ، توپ
خبرهای مرتبط
رکورد شکنی؛شیراز؛
ثبت روپایی با توپ تنیس جوان فارسی در گینس
فیلم یاد دادن نحوه زدن روپایی با توپ
روپایی با توپ‌های غیر فوتبالی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فوت مادر باردار ۳۷ ساله در بیمارستان میناب
بحران قیمت خرما؛ اقتصاد نخل در سایه دلالی و کمبود نقدینگی
آتش‌سوزی در نخلستان‌ بخش فین بندرعباس مهار شد/ ۸۰۰ نخل در آتش سوخت
تأکید بر ساماندهی اقامتگاه‌ها و شناورهای غیرمجاز در کمیسیون امنیت گردشگران هرمزگان
سیریک، بندر تخصصی ترانزیت خودرو در شرق هرمزگان می‌شود
آخرین اخبار
آتش‌سوزی در نخلستان‌ بخش فین بندرعباس مهار شد/ ۸۰۰ نخل در آتش سوخت
سیریک، بندر تخصصی ترانزیت خودرو در شرق هرمزگان می‌شود
تأکید بر ساماندهی اقامتگاه‌ها و شناورهای غیرمجاز در کمیسیون امنیت گردشگران هرمزگان
فوت مادر باردار ۳۷ ساله در بیمارستان میناب
بحران قیمت خرما؛ اقتصاد نخل در سایه دلالی و کمبود نقدینگی
۱۵ سال تلاش در مسیر «تانگ سو دو»؛ بانوی هرمزگانی از قهرمانی جهان تا تربیت نسل تازه مربیان
نمایندگی ثبت احوال لیردف همچنان بدون خدمات الکترونیکی
دیدار فاطمه جراره با وزیر راه؛ لزوم تأمین اعتبار برای مسیرهای حادثه‌خیز و شریان‌های اصلی هرمزگان
ثبت رکورد جهانی «روپایی ساعتی در حرکت برعکس» توسط جوان مینابی در سامانه ایمارو