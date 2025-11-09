باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه هیئت وزیران با هماهنگی‌های بین دستگاهی به عمل آمده، ورود شمش طلای استاندارد به عنوان سرمایه خارجی مورد پذیرش قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، متقاضیان می‌توانند شمش طلای استاندارد را از طریق مبادی رسمی گمرک وارد کشور کنند، آن را اظهار نمایند و سپس با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالای ایران، نسبت به عرضه و فروش آن اقدام کنند.

پس از فروش، با ارائه گواهی صادره از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران یا بورس کالای ایران به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ارزش گمرکی شمش یا شمش‌های طلا به فروش رفته به عنوان سرمایه خارجی در این سازمان ثبت خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت