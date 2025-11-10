باشگاه خبرنگاران جوان؛ عادل پیرمحمدی مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، در مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت، کیفیت را محصول دو عامل اساسی «توسعه تکنولوژی» و «ارتقای فرهنگ کاری و سازمانی» دانست و بر لزوم نوسازی خطوط تولید تأکید کرد.
پیرمحمدی با اشاره به عقبماندگی حدود ۲۰ ساله ایرانخودرو در حوزه سرمایهگذاری اظهار داشت: «متأسفانه از دهه ۸۰ به بعد، سرمایهگذاری مؤثری در نوسازی خطوط تولید انجام نشد و امروز هدف ما بازگشت به مسیر توسعه با تمرکز بر نوسازی سالنهای پرس، بدنه، رنگ، مونتاژ و موتورسازی است.»
وی افزود: «اگر انتظار افزایش کیفیت و رفع مغایرتها را داریم، باید به فکر سرمایهگذاری و نوسازی خطوط باشیم؛ زیرا بخش عمده سرمایهگذاریها مربوط به گذشته بوده است.»
اهمیت فرهنگ کاری
پیرمحمدی، عامل دوم و مهمتر در دستیابی به کیفیت را «فرهنگ کاری» عنوان کرد و گفت: «اگر بهترین تجهیزات را هم داشته باشیم، اما فرهنگ کاری مناسب وجود نداشته باشد، نتیجهای در کیفیت حاصل نخواهد شد. نگهداری نیروی انسانی متعهد و کارآمد نیز بخشی از همین فرهنگ کاری است.»
وی با اشاره به لزوم حرکت فرهنگ کاری به سمت مشتریمداری هشدار داد: «با روند فعلی در صنعت خودرو کشور، قیمت و کیفیت تعیینکننده اصلی بازار خواهند بود.»
مدیرعامل ایرانخودرو از تبدیل شعار کیفیت به عمل در ماههای اخیر خبر داد و تصریح کرد: «امروز قطعهای که کیفیت ندارد را مصرف نمیکنیم و امیدواریم با فرهنگسازی مناسب، رضایت مشتریان را جلب کنیم.»
پذیرش مسئولیت و نظم تولید
پیرمحمدی در ادامه با اشاره به فراخوان انجامشده برای خانواده خودروهای ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا، اظهار داشت: «ما مسئولیت کاری که قبلاً انجام شده را بر عهده گرفتیم و امیدواریم این رویکرد به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود.»
وی با اشاره به نظم موجود در این شرکت، گفت: «تولید روزانه بیش از دو هزار دستگاه خودرو نشاندهنده نظم در همه حوزهها از جمله تأمین، تولید و مالی است که بدون آن، تولید باکیفیت میسر نخواهد بود.»
پیرمحمدی در پایان تأکید کرد: «ما عقبافتادگی طولانیمدتی در سرمایهگذاری خطوط تولید داریم که باید در زمان کوتاهی جبران شود. عرضه محصول بهروز و باکیفیت بهترین عامل در رضایتمندی مردم است که در حال حاضر به دنبال آن هستیم.»