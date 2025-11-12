جهان هرگز از امروز ثروتمندتر یا توانمندتر برای تغذیه خود نبوده، اما «بحران پنهان گرسنگی» به دلیل دسترسی نه کمبود بروز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جهان هرگز از امروز ثروتمندتر یا توانمندتر برای تغذیه خود نبوده، اما «بحران پنهان گرسنگی» به دلیل دسترسی نه کمبود بروز کرده است. 

طبق گزارش ۲۰۲۵، «تا ۷۲۰ میلیون نفر دچار ناامنی غذایی مزمن‌اند»، «۳۱۹ میلیون نفر با گرسنگی حاد روبه‌رو» و «دو قحطی همزمان در غزه و سودان» در جریان است. جنگ‌ها، «تغییرات اقلیمی» و «حاشیه‌نشینی اقتصادی» پیشران‌اند؛ بدهی و «حمایت‌گرایی تجاری» قیمت‌ها را جهش داده است. 

هم‌زمان، «کمک‌های بین‌المللی» در ۲۰۲۴ نه درصد کاهش یافت و ممکن است در ۲۰۲۵ «۹ تا ۱۷ درصد» دیگر افت کند؛ بودجه غذارسانی «تا ۴۵ درصد» کوچک می‌شود و عملیات‌ها «جیره‌هایی زیر ۳۰۰ کالری» می‌دهند. 

ناامنی غذایی «مهاجرت، بی‌ثباتی و افراط‌گرایی» می‌آفریند و هر دلار پیشگیری، هزینه‌های بعدی را می‌کاهد. 

راه‌حل‌ها: «تأمین مالی چندساله قابل پیش‌بینی»، تقویت «نظام‌های پایش»، «پاسخگویی حقوقی»، هماهنگی اهداکنندگان، «معاوضه بدهی با امنیت غذایی»، حذف موانع تجاری و سرمایه‌گذاری در کشاورزی تاب‌آور و هشدار زودهنگام.

منبع: کانال تلگرامی روندنگار بین‌الملل

