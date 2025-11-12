معاون وزیر جهاد گفت: بنابر آمار در مجموع حدود ۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری شدند که از این تعداد ۲ هزار و دویست راس تلف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که تنها در دام‌ها رخ می‌دهد و قابل انتقال به انسان نیست، اما در صورت همه‌گیری می‌تواند خسارات اقتصادی سنگینی به صنعت دام کشور وارد کند.

وی با اشاره به رصد مستمر بیماری در سراسر کشور افزود: سازمان دامپزشکی کشور با پایش آنلاین در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه اپیدمیولوژیک، کوچک‌ترین موارد مشکوک را ثبت و بررسی می‌کند که با بروز سویه جدید این ویروس در تیرماه، بلافاصله واکسن متناسب وارد و به همه استان‌ها ارسال شد.

رفیعی‌پور با بیان اینکه بیماری در محدوده های اولیه مهار شده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵۰۷ کانون بیماری در کشور گزارش شده که بیش از۲۶۰ مورد از آنها مربوط به سویه جدید بوده است و با اجرای واکسیناسیون گسترده در دامداری‌های صنعتی و روستایی از شیوع گسترده جلوگیری به عمل آمد.

وی با اشاره به بیش از دو میلیون و دویست هزار دز واکسن رایگان در دامداری‌های روستایی، عشایری و غیر صنعتی بیان کرد: و بیش از سه میلیون دز واکسن بهادار در دامداری‌های صنعتی کشور مصرف شده است.

رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: در مجموع حدود ۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری شدند که از این تعداد دو هزار و دویست راس، عمدتا گوساله‌های نوزاد، تلف شدند. در مجموع برآورد می‌شود که حدود دو همت خسارت به صنعت دام وارد شده است، اما با اقدامات به‌موقع از وارد شدن خسارت بیش از ۴۰ همت جلوگیری شد.

به گفته وی، صندوق بیمه بخش کشاورزی در حال ارزیابی و پرداخت خسارت دامداران است و در ستاد ملی تب برفکی نیز مقرر شد سایر حمایت‌ها مانند استمهال تسهیلات نیز اعمال شود.

معاون وزیر جهاد گفت: از دامداران خواست با مشاهده هرگونه علائم بیماری در دام‌های خود بلافاصله موضوع را به شبکه‌های دامپزشکی گزارش دهند چراکه گزارش به‌موقع و همکاری دامداران کلید اصلی کنترل سریع بیماری است. 

