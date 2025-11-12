مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از فوت یک زن ۵۴ ساله در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی عباسی مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت:در روز ۱۹ آبان حادثهای ناگوار در بخش سورتینگ یکی از مراکز صنعتی در شهرستان ساری رخ داد که بر اثر آن یک بانوی ۵۴ این واحد صنعتی حین انجام فعالیت کاری جان خود را از دست داد.
او ضمن ابراز تاسف از این حادثه و تسلیت به خانواده و همکاران ایشان بار دیگر اهمیت و توجه جدی به اصول ایمنی در محیطهای صنعتی را یاد آور شد.
مدیر کل پزشکی قانونی مازندران افزود: رعایت دقیق دستورالعملهای ایمنی، آموزش مستمر کارکنان، بازبینی دورهای تجهیزات از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از حوادث مشابه می باشد.
منبع:روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران