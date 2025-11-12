باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان نشان میدهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با بیش از ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارد و نیروگاهها با بیش از یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با بیش از یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون مترمکعب در ردههای بعدی هستند. مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی در مجموع حدود ۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون مترمکعب بوده است.
شنبه، ۱۰ آبان: نیروگاهها ۲۳۴.۱۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۵۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۹۹.۴۴ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز سه بخش در این روز ۷۰۸ میلیون و ۷۰ هزار مترمکعب بود.
یکشنبه، ۱۱ آبان: مصرف گاز نیروگاهها به ۲۳۵.۷۸ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۶.۱۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۰۸.۵۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۷۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار مترمکعب ثبت شد.
دوشنبه، ۱۲ آبان: مصرف گاز نیروگاهها ۲۲۷.۰۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۷۴.۱۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۳۴.۴۸ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز این روز به ۷۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار مترمکعب رسید.
سهشنبه، ۱۳ آبان: نیروگاهها ۲۱۷.۹۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۰.۶۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۵۷.۸۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۷۴۶ میلیون و ۴۱۰ هزار مترمکعب گاز در این سه بخش در این روز مصرف شد.
چهارشنبه، ۱۴ آبان: نیروگاهها ۲۱۵.۱۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۹.۴۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۷۱.۲۰ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۷۵۵ میلیون و ۸۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.
پنجشنبه، ۱۵ آبان: نیروگاهها ۱۹۵.۶۸ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۹.۲۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۹۰.۰۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در مجموع ۷۵۵ میلیون و ۳۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.
جمعه، ۱۶ آبان: مصرف گاز نیروگاهها به ۱۷۸.۷۲ میلیون مترمکعب کاهش یافت، ۱۶۹.۲۳ میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده و ۳۷۸.۴۴ میلیون مترمکعب گاز به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافت. درمجموع ۷۲۶ میلیون و ۳۹۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.
میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد بهطور میانگین نیروگاهها روزانه حدود ۲۱۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده حدود ۱۷۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بیش از ۳۴۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردهاند. در مجموع الگوی مصرف بیانگر کاهش تدریجی در بخش نیروگاهی و افزایش محسوس در بخش خانگی و تجاری است؛ روندی که همزمان با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضای سیستمهای گرمایشی در کشور شکل گرفته است.
