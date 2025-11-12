مصرف گاز طبیعی سه بخش اصلی کشور شامل نیروگاه‌ها، صنایع عمده و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در هفته گذشته در مجموع به حدود ۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون مترمکعب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان نشان می‌دهد بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با بیش از ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارد و نیروگاه‌ها با بیش از یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با بیش از یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی هستند. مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی در مجموع حدود ۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون مترمکعب بوده است.

شنبه، ۱۰ آبان: نیروگاه‌ها ۲۳۴.۱۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۴.۵۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۹۹.۴۴ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز سه بخش در این روز ۷۰۸ میلیون و ۷۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، ۱۱ آبان: مصرف گاز نیروگاه‌ها به ۲۳۵.۷۸ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۶.۱۶ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۰۸.۵۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۷۲۰ میلیون و ۵۱۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

دوشنبه، ۱۲ آبان: مصرف گاز نیروگاه‌ها ۲۲۷.۰۱ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۷۴.۱۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۳۴.۴۸ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف گاز این روز به ۷۳۵ میلیون و ۵۹۰ هزار مترمکعب رسید.

سه‌شنبه، ۱۳ آبان: نیروگاه‌ها ۲۱۷.۹۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۰.۶۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۵۷.۸۵ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۷۴۶ میلیون و ۴۱۰ هزار مترمکعب گاز در این سه بخش در این روز مصرف شد.

چهارشنبه، ۱۴ آبان: نیروگاه‌ها ۲۱۵.۱۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۹.۴۵ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۷۱.۲۰ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۷۵۵ میلیون و ۸۴۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

پنج‌شنبه، ۱۵ آبان: نیروگاه‌ها ۱۹۵.۶۸ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۹.۲۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۳۹۰.۰۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در مجموع ۷۵۵ میلیون و ۳۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.

جمعه، ۱۶ آبان: مصرف گاز نیروگاه‌ها به ۱۷۸.۷۲ میلیون مترمکعب کاهش یافت، ۱۶۹.۲۳ میلیون مترمکعب گاز به صنایع عمده و ۳۷۸.۴۴ میلیون مترمکعب گاز به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء اختصاص یافت. درمجموع ۷۲۶ میلیون و ۳۹۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.

میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد به‌طور میانگین نیروگاه‌ها روزانه حدود ۲۱۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده حدود ۱۷۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء بیش از ۳۴۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند. در مجموع الگوی مصرف بیانگر کاهش تدریجی در بخش نیروگاهی و افزایش محسوس در بخش خانگی و تجاری است؛ روندی که هم‌زمان با سردتر شدن هوا و افزایش تقاضای سیستم‌های گرمایشی در کشور شکل گرفته است.

منبع: شانا

برچسب ها: مصرف گاز ، گاز طبیعی
خبرهای مرتبط
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
سهم مصرف گاز جابه‌جا شد؛ بخش خانگی و تجاری از نیروگاه‌ها پیشی گرفت
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
طی ۵۰ روز گذشته، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است!
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صدور صورت‌حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
ساخت پروژه عظیم مصلای امام خمینی (ره) کی به اتمام می‌رسد؟
مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست
حذف واسطه‌های غیر ضروری از بازار معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ارائه خدمات صنعت هوانوردی ایران به تاجیکستان
علت اصلی التهابات اخیر بازار محصولات پروتئینی چیست؟
بهره‌برداری از ۸ بیمارستان تا پایان سال / تمامی فرودگاه‌های کشور به پنل خورشیدی مجهز می‌شوند
آخرین اخبار
پیشتازی بخش خانگی در مصرف گاز؛ ۲.۴۴ میلیارد مترمکعب در ۷ روز
ضرورت استفاده از سیستم‌های ضدسرمازدگی در باغات و مزارع
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست؟
کاهش بی‌سابقه پوشش برفی کشور زنگ خطر بحران آبی را به صدا درآورد
ارز نهاده های دامی تا پایان سال تامین شد
صادرات سالانه شیلات به ۷۰۰ میلیون دلار رسید
دستگاه‌های اجرایی موازی و غیر ضرور را حذف می‌کنیم /اندازه دولت بزرگ است
افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۴ هزار مگاوات تا آذر ماه
مصرف آب تهران بیش از ۷ مترمکعب و بسیار بالاست
بهره‌برداری از ۸ بیمارستان تا پایان سال / تمامی فرودگاه‌های کشور به پنل خورشیدی مجهز می‌شوند
حذف واسطه‌های غیر ضروری از بازار معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس
سند جامع همکاری‌های ایران و ازبکستان برای امضای سران دو کشور آماده شد
تولید سالانه ۹۴۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور/ایران در بخش گاو شیری صنعتی جز ۵ کشور اول دنیاست
ارائه خدمات صنعت هوانوردی ایران به تاجیکستان
افزایش حجم تولید گاز کشور از طریق استقرار ۸ دستگاه حفاری
علت اصلی التهابات اخیر بازار محصولات پروتئینی چیست؟
مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
ساخت پروژه عظیم مصلای امام خمینی (ره) کی به اتمام می‌رسد؟
طی ۵۰ روز گذشته، تنها ۳.۵ میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده است!
فاکتورفروشی شرکت‌های صوری با صدور صورت‌حساب الکترونیک از بین خواهد رفت
پیشنهاد سه‌نرخی شدن بنزین مطرح شد / نرخ بنزین با کارت جایگاه‌های سوخت به ۵ هزار تومان می‌رسد+ فیلم
خیزش گرد و خاک در نوار شرقی کشور/آلودگی همچنان گریبان‌گیر شهر‌های صنعتی
گمرک توقف واردات موز را تکذیب کرد
امروز ۸۳ نماد مشمول معاملات پایانی بودند+ فیلم
واردات ۶ میلیارد دلار بنزین به کشور+ فیلم
کمبود بی‌سابقه ذخایر آبی در تهران؛ هشدار وزارت نیرو برای صرفه‌جویی فوری
خودرو‌های داخلی به بورس کالا باز می‌گردند؟+ فیلم
صدور اولین گواهینامه‌های صرفه‌جویی انرژی در پروژه‌های مسکونی+ فیلم
تنها ۵۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن به بانک‌ها متصل شد/ پایش هر دو هفته‌ای بانک‌ها در پرداخت تسهیلات + فیلم