رانندگان نباید از لامپ‌های غیراستاندارد در خودرو‌های خود استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: استفاده از لامپ‌های غیراستاندارد باعث کوری موقت راننده مقابل می‌شود.

