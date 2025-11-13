باشگاه خبرنگاران جوان - «همایون ارشادی» بازیگر سرشناس سینمای ایران، ۲۰ آبان ماه از دنیا رفت، «ارشادی» که با بازی در فیلم «طعم گیلاس» به کارگردانی «عباس کیارستمی» جهانی شد، پس از مبارزه با بیماری سرطان در سن ۷۸ سالگی درگذشت.
خبر درگذشت «همایون ارشادی» با یادآوری بازی او در فیلم تحسینشده «طعم گیلاس» در رسانههای معتبر جهان بازتاب داشته است.
بسیاری از رسانههای بینالمللی از جمله خبرگزاریهای AFP، Barron's و India Today ، APA Azerbaijanخبر درگذشت او را منتشر کردند و از نقش ماندگار «ارشادی» در سینمای جهان گفتند. آنها به ویژه حضور ارشادی در جشنواره کن و موفقیت فیلم «طعم گیلاس» که جایزه نخل طلا را کسب کرد، نقطه عطفی در کارنامه او دانستند. «ددلاین» از بازی «ارشادی» در فیلمهایی همچون «بادبادکباز» (The Kite Runner) از نقاط قوت، کارنامه هنری این هنرمند یاد کرده است.
در بسیاری از گزارشها، از جمله در RFI به زبان اسپانیایی و برخی رسانههای آسیایی، به نبرد همایون ارشادی با سرطان اشاره شده است. پلتفرمهای اجتماعی نیز مملو از پیامهای تسلیت و یادبود برای این بازیگر بود. کاربران و دوستداران سینما با به اشتراک گذاشتن تصاویر و لحظاتی از آثار شاخص این بازیگر به ویژه تصاویری از فیلم «طعم گیلاس»، یاد و خاطره او را گرامی داشتند. در صفحات X (توییتر سابق) نیز هشتگهایی چون #HomayounErshadi و #TasteOfCherry به سرعت در میان کاربران محبوب شد.
IMDB نیز با انتشار خبر درگذشت بازیگر کشورمان با یاد کردن از ارشادی به عنوان بازیگر افسانهای ایرانی به معرفی پنج فیلم برتر او از جمله «درخت گلابی» ساخته «داریوش مهرجویی»، «سی دقیقه پس از نیمهشب» ساخته «کاترین بیگلو»، «تحت تعقیبترین مرد» به کارگردانی «آنتون کربین»، «بادبادکباز» به کارگردانی «مارک فورستر» و «طعم گیلاس» ساخته «عباس کیارستمی» پرداخته است و شانس ارشادی برای دریافت جایزه به واسطه فعالیت هالیوودی او سخن گفته که محقق نشده است.
منبع: عصر ایران