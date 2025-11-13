با حضور وزیر نیرو، عملیات اجرایی نیروگاه ۱۱ مگاواتی خورشیدی در مجتمع بارز کرمان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در دومین روز سفر عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به کرمان، صبح امروز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه، عملیات اجرایی نیروگاه ۱۱ مگاواتی خورشیدی در مجتمع بارز کرمان با حضور استاندار کرمان، نمایندگان مردم «کرمان و راور» و «جیرفت و عنبرآباد» در خانه ملت آغاز شد.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در این مراسم به پیشتازی استان کرمان در راه‌اندازی نیروگاه‌ها و تولید انرژی خورشیدی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر برویم، ادامه داد: کرمان از این جهت در موقعیت ممتازی است و با همت و تلاشی که دارد، پیشتاز می‌ماند.

وزیر نیرو تصریح کرد: تعدادی پنل تامین کرده‌ایم، اما چالش نقدینگی داریم. اگر بتوانیم منابع مالی را با جذب سرمایه‌گذار تامین کنیم، تامین تجهیزات انجام می‌شود و ما هم در تحویل زمین و سایر مقدورات از جمله مجوز‌ها اقدام خواهیم کرد.

علی‌آبادی تاکید کرد: کمک می‌کنیم استان کرمان در رتبه اول انرژی‌های تجدیدپذیر بماند، چون جزو بهترین مناطق کشور در این حوزه است.

منبع:استانداری کرمان