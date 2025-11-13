انحراف یک دستگاه اتوبوس و برخورد با تپه خاک در مسیر جاده سبزوار -نیشابور ۲۳ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: این حادثه دیشب (۲۱ آبان ماه) در حدفاصل جاده سبزوار -نیشابور رخ داد که تیم‌ های امدادی اورژانس ۱۱۵ شهرستان های سبزوار و نیشابور بلافاصله پس از اعلام حادثه با چند دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی در حال انجام است.

مسلم فائق‌ نیا افزود: مصدومان این حادثه پس از ارائه خدمات اولیه در حال انتقال به مراکز درمانی هستند.

۶ بیمارستان، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۲ دستگاه موتور آمبولانس و یک بالگرد به حادثه دیدگان و بیماران در شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد، خدمات اورژانسی و درمانی ارائه می‌ کنند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
خبرهای مرتبط
تصادف مرگبار در بزرگراه شهید شوشتری مشهد
تصادف در جاده روستایی طبس سه کشته بر جا گذاشت
حوادث رانندگی در غرب خراسان رضوی ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«اجلاس زنان عاشورایی» در مشهد برگزار شد
انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور؛ ۲۳ نفر مصدوم شدند
انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور با ۲۳ مصدوم
آخرین اخبار
انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور با ۲۳ مصدوم
انحراف اتوبوس در جاده سبزوار- نیشابور؛ ۲۳ نفر مصدوم شدند
«اجلاس زنان عاشورایی» در مشهد برگزار شد