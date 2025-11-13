باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران در دیدار با قائممقام وزارت حج و عمره عربستان سعودی، بر توسعه همکاریها و هماهنگیهای اجرایی میان دو کشور برای ارتقای خدمات به زائران بیتاللهالحرام تأکید کرد.
علیرضا رشیدیان در این دیدار که در جریان سفر رسمی وی به عربستان انجام شد، از همکاریهای مثبت طرف سعودی در موسم گذشته قدردانی کرد و هماهنگیهای بیشتر میان دست اندرکاران حج دو کشور را عامل مؤثر در بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی زائران ایرانی دانست.
وی افزود: ارائه خدمات مطلوب به زائران نیازمند تعامل مستمر و تبادل تجربه میان کارشناسان اجرایی دو کشور است و همکاری نزدیک دستگاههای مسئول، تحقق این هدف را تسهیل میکند.
رئیس سازمان حج وزیارت همچنین موضوعاتی همانند هماهنگی برای برگزاری برنامه ها و مراسمات همانند سال گذشته، اضافه شدن سهمیه حج ایران، خدمات پزشکی و بستری با توجه به تعلیمات جدید که موانعی برای بستری شدن وجود داشت را مطرح نمود.
همچنین در این نشست، دو طرف محورهای اجرایی حج تمتع ۱۴۰۵ از جمله استفاده از ظرفیت کارت هوشمند نسک در خدمت رسانی به زائران ، کاهش مسیر رمی جمرات، بررسی وضعیت پروازها و خدمات هوایی و تداوم آموزشهای لازم در محل اقامت زائران را مورد بررسی قرار دادند.
عبدالفتاح مشاط، قائممقام وزارت حج و عمره عربستان، نیز با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی در نمایشگاه بینالمللی خدمات و دستاوردهای حج و عمره (اکسپو)، از اقدامات سازمان حج و زیارت در حوزه آموزش و اطلاعرسانی زائران تقدیر کرد و گفت: همکاریهای دوجانبه میتواند به ارتقای سطح خدمات و بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرآیندهای اجرایی منجر شود.
وی افزود: موضوعات مطرحشده از سوی هیئت ایرانی، از جمله خدمات پزشکی، افزایش سهمیه حجاج و تسهیلات بستری، در دستور بررسی قرار دارد و نتیجه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
این دیدار در فضایی صمیمانه و با هدف هماهنگیهای اجرایی و فنی برای برگزاری مطلوب حج تمتع ۱۴۰۵ برگزار شد.
منبع: حج و زیارت