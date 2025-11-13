فرمانده انتظامی داراب از کشف ۵۰۰ عدد سکه و اشیای تاریخی و دستگیری ۲ نفر در عملیات پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب اظهار کرد: در جهت صیانت و حراست از میراث کهن و تاریخی پیشینیان و با اشراف اطلاعاتی پلیس بر فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه، اشخاصی که اقدام به حفاریهای غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی میکنند، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی از پیدایش و نگهداری تعداد قابل توجهی اشیای تاریخی در منزل شخصی در یکی از محلات این شهرستان مطلع شده که رسیدگی به موضوع در دستور کار آنها قرار گرفت.
او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی مرجع قضائی، به محل نگهداری اشیای تاریخی اعزام شدند و در بازرسی به عمل آمده از آن محل تعداد ۵۰۰ عدد انواع سکه و اشیای با ارزش تاریخی کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی داراب ضمن اشاره به اینکه در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه این اشیای مکشوفه قدمت تاریخی دارد.
سرهنگ هاشمی ضمن هشدار به افراد سودجویی که در صدد غارت میراث کهن و تاریخی هستند، تاکید کرد: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفهای همگانی بوده و همکاری شهروندان ضامن حفظ و انتقال این سرمایههای گرانبها به نسلهای آینده خواهد بود.
منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس