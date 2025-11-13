باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی به همراه رضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ و نعمت الله فرزان پور مدیر عامل شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) از روند توسعه جنوبی خط ۶ مترو و پیشرفت ایستگاه های میدان شهرری، ابن بابویه، صفائیه و دولت آباد بازدید به عمل آورد.

احمد صادقی در این بازدید و تاکید بر اتمام هر چه سریعتر این ایستگاه ها گفت: در مدیریت دوره ششم پایتخت، ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو مطالبه جدی مردم و دو معضل اساسی شهر تهران مطرح شد و بهترین راه حل برای مرتفع نمودن آن توسعه هر چه بیشتر حمل و نقل عمومی به ویژه مترو است.

وی ادامه داد: بر این اساس سهم اصلی و بیشترین حجم از بودجه سنواتی برای این منظور اختصاص داده شد.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: در کنار این مهم، بهره مندی مردم جنوب پایتخت از حمل و نقل عمومی نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت که این اقدام در راستای کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت اجرایی شد.



رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در این راستا توسعه جنوبی خط ۶ مترو در مسیر تحقق این دو هدف مورد توجه واقع شد و در حال حاضر شاهد کارگاه‌های فعال در این بخش هستیم.

صادقی افزود: خط ۶ مترو منتهی به ایستگاه دولت آباد می شد اما به زودی بخش جنوبی خط ۶ در میدان شهر ری و ضلع غربی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) توسعه یافته و در نهایت به راه آهن جمهوری اسلامی ایران متصل خواهد شد. این اقدام کار بزرگی بوده که در این دوره مدیریت شهری محقق خواهد شد.



احمد صادقی در ادامه با تاکید بر اینکه بازگشایی گره‌های ترافیکی به کمک توسعه خطوط مترو و انتقال مسیر به فضای زیر سطحی سبب تسهیل آمد و شد شهروندان و دسترسی آنان به مقاصدشان خواهد شد، گفت: در برنامه زمان بندی ارائه شده اتمام ایستگاه‌ها به ویژه ایستگاه میدان شهر ری در ابتدای سال ۱۴۰۵ قرار داده شده اما با تاکید شهردار تهران و نیز شورای اسلامی شهر تهران بر آنیم تا این ایستگاه تا پایان سال به مردم خوب شهر ری تحویل داده شود.



عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ترافیک این محدوده (میدان شهر ری ) سال‌هاست که برای مردم مشکل آفرین بوده و به فضل الهی تا پایان سال این گره ترافیکی باز خواهد شد و مردم می توانند به راحتی به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و بازار قدیم شهر ری دسترسی پیدا کنند.



بر اساس گزارش دفتر این عضو شورای شهر تهران، وی در پایان افزود: خوشبختانه امروز شاهد این بودیم که کارگاه‌های مترو با حداکثر توان فعال هستند و امیدواریم بتوانیم هدیه خوبی به مردم شهر ری در آستانه سال جدید تقدیم کنیم.