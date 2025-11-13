یک خانم موفق به ایجاد شغل برای هزار نفر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خانم طالبی، کارآفرینی است که برای هزار نفر شغل ایجاد کرده است و اغلب آنهایی که مشغول به کار شده اند، زنان روستایی، سرپرست خانوار و بهبودیافتگان از اعتیاد هستند.

