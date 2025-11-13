باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران روز پنجشنبه در بازدید از ایستگاه‌های توسعه جنوبی خط ۶ مترو؛ اظهار کرد: این خط منتهی به ایستگاه دولت آباد است، اما به زودی بخش جنوبی خط ۶ در میدان شهر ری و ضلع غربی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) توسعه یافته و در نهایت به راه آهن جمهوری اسلامی ایران متصل خواهد شد. این اقدام کار بزرگی بوده که در این دوره مدیریت شهری محقق خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ترافیک این محدوده (میدان شهرری) سال‌ها ست که برای مردم مشکل آفرین بوده و به فضل الهی تا پایان سال این گره ترافیکی باز خواهد شد و مردم می‌توانند به راحتی به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و بازار قدیم شهر ری دسترسی پیدا کنند.

وی یادآور شد: خوشبختانه امروز شاهد این بودیم که کارگاه‌های مترو با حداکثر توان فعال هستند و امیدواریم بتوانیم هدیه خوبی به مردم شهر ری در آستانه سال جدید تقدیم کنیم.

به گفته صادقی در مدیریت دوره ششم پایتخت، ترافیک و آلودگی هوا به عنوان ۲ مطالبه جدی مردم و معضل اساسی شهر تهران مطرح شد و بهترین راه حل برای مرتفع نمودن آن توسعه هر چه بیشتر حمل و نقل عمومی به ویژه مترو می‌باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: بر این اساس سهم اصلی و بیشترین حجم از بودجه سنواتی برای این منظور اختصاص داده شد.

صادقی اضافه کرد: در کنار این مهم بهره مندی مردم جنوب پایتخت از حمل و نقل عمومی نیز به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت که این اقدام در راستای کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت اجرایی شد.

وی افزود: در این راستا توسعه جنوبی خط ۶ مترو در مسیر تحقق این دو هدف مورد توجه واقع شد و در حال حاضر شاهد کارگاه‌های فعال در این بخش هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه بازگشایی گره‌های ترافیکی به کمک توسعه خطوط مترو و انتقال مسیر به فضای زیر سطحی سبب تسهیل آمد و شد شهروندان و دسترسی آنان به مقاصدشان خواهد شد، خاطرنشان کرد:

صادقی گفت: توسعه حمل و نقل عمومی در کنار بهره‌مندی مردم جنوب پایتخت از آن، اولویت‌های دوره ششم مدیریت شهری بوده و در این راستا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.