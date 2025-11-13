رییس جمعیت هلال احمر در دیدار با جمعی از دانش آموزان گفت: جمعیت هلال احمر بیش از هر چیزی، کانون پرورش انسان‌های فداکار و ایثارگری است که عشق به همنوع در وجودشان نهادینه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در جمع پرنشاط تعدادی از دانش‌آموزان و مدیران مدارس منتخب با اشاره به رشادت‌های امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: در این حادثه و حوادث مشابه، جوانان ما بی‌دریغ و فداکارانه به یاری هموطنانشان شتافتند و درس بزرگی از ایثار و انسانیت را به همه ما آموختند.

وی با اشاره به این که مرکز رصد و داده کاوی جمعیت هلال احمر، مرکز فرماندهی ما در جنگ است، گفت: مدیران و همکاران جمعیت هلال احمر در طول مدت جنگ و بعد از آن به صورت شبانه روزی در این محل حضور داشتند و شرایط را رصد می‌کردند و خدمات لازم را ارائه می‌دادند.

کولیوند: هلال احمر کانون پرورش انسان‌های فداکار و ایثارگر است

رییس جمعیت هلال احمر با تأکید بر اینکه خدمات این نهاد محدود به قشر یا منطقه خاصی نیست، گفت: این ایثارگران به تمامی افراد نیازمند کمک می‌رسانند.

کولیوند با اشاره به حادثه اخیر در منطقه اشترانکوه، این رویداد را نیز نمونه‌ای دیگر از خودگذشتگی و مسئولیت‌پذیری امدادگران هلال احمر برشمرد.

وی با تاکید بر اهمیت و نقش دانش آموزان این قشر را آینده ساز و تاریخ نگار آتی کشور خواند و این دانش آموزان را به عضویت و فعالیت در هلال احمر دعوت کرد.

در این مراسن با پخش کلیپ‌های مختلفی، دانش آموزان با فعالیت و ماموریت‌های جمعیت هلال احمر، کانون دانش آموزی هلال احمر و شبکه هلالیتا آشنا شدند و سئوالاتی را در این خصوص از رییس جمعیت هلال احمر پرسیدند.

