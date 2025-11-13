دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و کیپ ورد در تورنمنت چهار جانبه العین امارات برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران در بازی اول تورنمنت چهارجانبه العین امارات امشب ساعت 19:30 در ورزشگاه هزاع بن زاید امارات به مصاف تیم ملی فوتبال کیپ ورد رفت.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، سیدمجید حسینی، شجاع خلیل زاده، علی نعمتی، سعید عزت الهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین زاده و مهدی طارمی.

ترکیب تیم ملی فوتبال کیپ ورد

ژوزیمار دیاس (وُزینیا)، یانیک تاوارس (استوپیرا)، ادیلسون بورژِش (دینِی)، واگنر پینا، سیدنی لوپِس کابرال، دروی دوآرته، کوین پینا، ژامیرو مونتیرو، دایلون لیورامِنتو، رایان مندس و ویلی.

دقایق حساس بازی

دقیقه ۴: ارسال پرتاب اوت بلند علی نعمتی را مدافع کیپ ورد از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۰: ارسال بازیکن کیپ ورد را مدافع ایران از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۱۷: ضربه محبی را گلر کیپ ورد در اختیار گرفت.

درحال تکمیل..