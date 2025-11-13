معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عوامل متعددی برای بوی نامطبوع در مسیر اتوبان قم- تهران شناسایی شده است وبرای دستگاه‌ها وظایفی برای رفع آن مشخص شده که باید به آن عمل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در هفتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ در خصوص بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و آزادراه تهران ـ قم به صورت مستمر گزارشاتی اعلام شده است.

وی افزود: در دولت دوازدهم نیز دستور موکدی برای بررسی این موضوع صادر شد.

انصاری در خصوص شناسایی علل و عوامل این بو گفت: کانون‌های متعددی در خصوص انتشار این بوی نامطبوع شناسایی شد که سه کانون عمده شامل مجتمع دامداری، فاضلاب و مرکز دفن آرادکوه است.

به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده و گزارشی را به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده و پیشنهاداتی در این گزارش ارائه شده است.

براساس این گزارش، مقرر شد در جلسه آینده همه دستگاه‌ها گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را ارایه دهند.

