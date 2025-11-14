برخورد ۳ خودرو در محور شیراز - دشت ارژن ۱۰ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: بعد از ظهر امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۴، با اعلام برخورد ۳ دستگاه خودرو سمند، کوییک و پژو ۴۰۵، در محور شیراز - دشت ارژن، حوالی خان زنیان، روستای قره‌چمن نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این سانحه، ۱۰ نفر دچار آسیب دیدگی شدند، که پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه توسط نیرو‌های اورژانس، ۶ مصدوم برای دریافت خدمات تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند و ۴ مصدوم دیگر نیز به بیمارستان نمازی شیراز انتقال یافتند.

وکیل زاده افزود: با توجه به شدت حادثه، ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های منطقه به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی انجام شد.

برچسب ها: حادثه ، تصادف
