باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد سبحانی امروز در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با اشاره به اهمیت موضوع پسماند گفت: شهرداران با آماده‌سازی و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش مدیریت پسماند شهری، از فرصت مهم اجلاس سرمایه‌گذاری استان نهایت بهره‌برداری را داشته باشند.

او افزود: این اجلاس ظرفیتی ارزشمند برای معرفی پروژه‌ها و طرح‌های اولویت‌دار شهری در حوزه خدمات و محیط زیست بوده و شهرداری‌ها می‌توانند با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کنند.

کیومرث سفیدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی محل‌های دفن پسماند در سطح استان گفت: لازم است شهرداران با اتخاذ روش‌های روزآمد و علمی، نسبت به اصلاح و ساماندهی این وضعیت اقدام کنند.

او با تأکید بر ضرورت حرکت به‌سوی مدیریت اصولی پسماند بیان کرد: این روند باید مبتنی بر تفکیک از مبدأ، بازیافت مواد و تولید انرژی از زباله باشد تا از آسیب‌های زیست‌محیطی و بهداشتی جلوگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین خواستار راه‌اندازی سیستم پایش کیفی هوای شهری در مرکز اردبیل توسط شهرداری شد و گفت: پایش مستمر کیفیت هوا اقدامی ضروری است که موجب اطلاع‌رسانی دقیق و لحظه‌ای وضعیت آلودگی هوا به شهروندان و دستگاه‌های مرتبط خواهد شد.

سفیدی در ادامه افزود: همکاری نزدیک میان شهرداری‌ها و اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی، توسعه پایدار شهری و حفاظت از محیط زیست خواهد داشت.

منبع: محیط زیست