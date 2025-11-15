باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انجام حرکات ورزشی برای تقویت عضلات پا + فیلم

کارشناس ورزشی در مورد حرکات ورزشی برای تقویت عضلات پا نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید عموریزی، کارشناس ورزشی با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص حرکات ورزشی که موجب تقویت عضلات پا می‌شوند؛ توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
انجام حرکات ورزشی برای تقویت عضلات پا + فیلم
young journalists club

علل احتمال گرفتگی عضلات پا در شب

انجام حرکات ورزشی برای تقویت عضلات پا + فیلم
young journalists club

تمرین پلانک چیست؟ + انواع و آموزش

بهبود معجزه آسای کودک مبتلا به فلج مغزی + تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۸۲۷۳

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۸۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۱۱۴

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۷۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۴۶

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تحرک دایم = جلوگیری از بیماری
۰
۰
پاسخ دادن