باشگاه خبرنگاران جوان- عسکرپور- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کوهبنان گفت: این سرشماری در قالب ۷ گروه از محیط بانان آغاز شده و این طرح با مشارکت مأموران یگان حفاظت محیط زیست، کارشناسان و محیط‌بانان منطقه به‌صورت میدانی و با استفاده از روش‌های مشاهده مستقیم و پیمایش در زیستگاه‌های طبیعی اجرا می‌شود.

حسین روح الامینی افزود: در این سرشماری، گونه‌هایی نظیر کل و بز وحشی، قوچ و میش، و سایر پستانداران و پرندگان بومی منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

روح الامینی بیان داشت: نتایج حاصل از این پایش نقش مهمی در ارزیابی وضعیت جمعیتی گونه‌ها، شناسایی تهدیدات احتمالی و برنامه‌ریزی برای حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی منطقه خواهد داشت.

وی افزود:منطقه حفاظت‌شده کوه آسیاب به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند شمال استان کرمان، میزبان گونه‌های متنوع جانوری و گیاهی است و اجرای سرشماری‌های فصلی در آن، بخشی از برنامه‌های مستمر سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت پایدار منابع طبیعی و مقابله با تهدیدات محیط‌زیستی به‌شمار می‌رود.



وی گفت:اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از حیات‌وحش، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط‌زیستی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.



