با گذشت حدود سه سال از اجرای طرح «از مزرعه تا سفره» در شیراز، این برنامه که با هدف کاهش فاصله قیمت میان تولیدکننده و مصرف‌کننده شکل گرفت، وارد مرحله بازنگری و اصلاح شده است. این طرح که قرار بود حلقه اتصال مستقیمی میان کشاورزان و شهروندان باشد، اکنون با هدف رفع چالش‌های اجرایی و تثبیت جایگاه بازارچه‌های محلی در ارائه محصولات ارزان‌قیمت، در دستور کار شورای شهر قرار دارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شیراز، با اشاره به اهمیت این بازنگری گفت: در حال حاضر ۱۶ بازارچه فعال‌اند و انتظار می‌رفت نقش مهمی در تنظیم بازار میوه و تره‌بار داشته باشند، اما با توجه به ایراد‌هایی که از سوی فرمانداری به آیین‌نامه اجرایی وارد شد، ضرورت اصلاح و بازتعریف مسیر اجرای طرح روشن شد.

او با بیان اینکه غرفه‌های عرضه میوه و تره‌بار در این بازارچه‌ها از پرداخت اجاره‌بها معاف بودند، افزود: شهرداری سال گذشته بیش از پنج و نیم میلیارد تومان اجاره از غرفه‌داران دریافت نکرد تا قیمت محصولات برای شهروندان کاهش یابد. این اقدام، همراه با عرضه کالا‌هایی که ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از میادین عرضه شد، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منفعت مستقیم برای مردم ایجاد کرد.

زارعی در ادامه به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: بررسی‌های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و گزارش صدا و سیما نیز نشان می‌دهد رضایت نسبی از عملکرد این بازارچه‌ها وجود دارد.

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری با تشریح ایرادات مطرح‌شده از سوی فرمانداری بیان کرد: در سه جلسه اخیر شورا، آیین‌نامه‌ای جدید برای ساماندهی بازارچه‌ها مصوب شد. فرمانداری نسبت به بخش‌هایی از آن ایراد گرفت و بر ضرورت افزایش نظارت‌ها و حذف هرگونه احتمال رانت در فرآیند واگذاری تأکید کرد.

به گفته او، در همین راستا کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استانداری، اتاق اصناف، سازمان میادین و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده تا علاوه بر نظارت بر قیمت‌ها، روند واگذاری غرفه‌ها نیز شفاف‌تر شود.

زارعی با تأکید بر اینکه اصل این طرح باید حفظ شود، افزود: نباید این مسیر حمایتی که به نفع اقشار مختلف جامعه است قطع شود. هدف ما رفع مشکلات ساختاری است، نه تعطیلی بازارچه‌ها. تجربه دو سال اخیر نشان داده با وجود برخی کاستی‌ها، بازارچه‌ها توانسته‌اند بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهند.

او در ادامه درباره شیوه واگذاری غرفه‌ها نیز توضیح داد: پیشنهاد قرعه‌کشی برای ایجاد عدالت مطرح شد، اما پذیرفتیم که شرایط مناطق مختلف شهر یکسان نیست. به همین دلیل در اصلاحیه جدید، علاوه بر قرعه‌کشی، شاخص‌های نظارتی و موقعیت مناطق نیز لحاظ شده است.

عضو شورای شهر شیراز گفت: هدف ما این است که مردم محصول باکیفیت و ارزان بخرند و کشاورز نیز بدون واسطه محصول خود را عرضه کند. اگر نظارت‌ها دقیق‌تر شود، طرح از مزرعه تا سفره می‌تواند به جایگاه مطلوب بازگردد. خوشبختانه همراهی فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه‌ها در این مسیر وجود دارد.

او بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌ها، طرح «از مزرعه تا سفره» همچنان ظرفیت احیا و توسعه دارد و در صورت اصلاح ساختار، شفاف‌سازی فرایند‌ها و نظارت دقیق، می‌تواند به الگویی قابل تکرار برای سایر شهر‌های کشور تبدیل شود.

منبع: شورای شهر شیراز