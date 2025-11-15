باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت «American Landmark»، مالک حدود ۳۴هزار واحد مسکونی در هشت ایالت جنوبی آمریکا، مستأجران کمدرآمد را با افزایش شدید اجاره و سیل پروندههای تخلیه، از خانههایشان بیرون میکند.
نرخ طرح شکایت برای اخراج در بسیاری از مجتمعهای این شرکت تا ۹ برابر میانگین ملی است. مدیرعامل شرکت، جوزف لوبک، اذعان کرده که افزایش اجاره و جابهجایی مستأجران بخشی از مدل تجاری آنهاست.
این شرکت تقریباً بهطور کامل تحت مالکیت «الکو» و زیرمجموعه اسرائیلی آن، «الکترا ریلاستیت»، است؛ شرکتی که طبق گزارش سازمان ملل و گروههای حقوق بشری، در ساخت شهرکهای غیرقانونی کرانه باختری و همکاری با ارتش اسرائیل نقش دارد.
مستأجران میگویند این سیاستها زندگیشان را نابود کرده و آنان را بیخانمان کرده است. در حالی که «الکترا» از قراردادهایش در سرزمینهای اشغالی سود میبرد، هزاران آمریکایی قربانی همان منطق سودجویانهای میشوند که در آنسوی جهان خانهها را ویران میکند.
منبع: کانال تلگرامی روندنگار بینالملل