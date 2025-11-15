فرماندار شهرستان آزادشهر از روکش آسفالت ۲۶ کیلومتر از محور ترانزیتی خوش‌ییلاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - احمدرضا آدینه گفت: جاده کوهستانی و ترانزیتی آزادشهربه شاهرود مشهور به «خوش ییلاق» به طول ۷۵ کیلومتر در محدوده جغرافیایی آستانه گلستان واقع شده که از این مقدار ۲۱ کیلومتر آن در مسیر ترانزیت و ۴ کیلومتر در محدوده شهر واقع شده است.

او ادامه داد: تاکنون ۲۶ کیلومتر آن با اعتبار ۷۵ میلیاردتومان روکش آسفالت انجام شده است.

سعید قره جانلو رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آزادشهر هم از ایمن سازی این مسیر و عملیات خط کشی بعد از اتمام عملیات روکش آسفالت خبر داد.

استان مرزی و ۲ میلیون نفری گلستان با وسعت افزون بر ۲۰ هزار کیلومتر مربع، پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی شامل «بزرگراه، راه اصلی و فرعی درجه یک، ۲ و سه دارد.

