باشگاه خبرنگاران جوان _ مرضیه السادات حسینی راد _ استاندار کرماندر جلسه شورای اداری استان که با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، گفت: اگر موفقیتی در طول یک سال گذشته به دست آمده مرهون همدلی و هماهنگی بسیار خوبی است که امروز در استان کرمان حاکم است.
محمدعلی طالبی با اشاره به اینکه تنظیم رابطه شورای عالی معادن با استان ضروری است، افزود: اگر تفویض اختیار در این حوزه اتفاق بیفتد ما یک رشد بسیار خوب و جهش بسیار خوبی را در حوزه سرمایه گذاری در استان و به ویژه توسعه مناطق کمتر برخوردار استان خواهیم داشت که رشدبالای ۵۰ درصد قانون برنامه هفتم برای رشد حوزه معدن بزرگترین ثمره این بخش است.
طالبی تصریح کرد: بحث سوخت و کمکی که اعضای کمیسیون میتوانند به ما کنند، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش معضل سوخت بری است که حادثه بزرگ اخیر که منجر به سیزده کشته در شهرستان قلعه گنج معضلی استبرای استان که دائما جان ومال مردم در خطر نابودی توسط قاچاقچیان سوخت است.
وی همچنین با انتقاد از طرح کدینگ سوخت در استان گفت: با اجرای طرح کدینگ مخالفیم ونکتهای که از اعضای کمیسیون اصل نود میخواهم به آن ورود کنند اجرای مصوبهای هست که در دولت شهید رئیسی عزیز برای استان کرمان تصویب شد.
طالبی بیان کرد: تکلیف قانونی شد به بنگاههای اقتصادی برای مشارکت در پروژههای حوزه راه و شهرسازی حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه تعریف شد و با بروز زسانی کردیم اکنون حدود هفت هزار و پانصد میلیارد تومان حجم این پروژهها هست که متاسفانه بنگاههای اقتصادی نه در دولت قبل و نه در این دولت زیر بار اجرای این تکلیف هیئت دولت نرفتند.
استاندار کرمان افزود: قطعا اگر کمیسیون اصل نود شاکی میخواهد من شاکی هستم نسبت به این موضوع و امیدوار هستیم که دوستان رسیدگی کنند.
طالبی اظهار کرد: بحث مسائل خودروسازی، این موضوع ابعاد اجتماعی و امنیتی به خودش گرفته است و ما امیدوار هستیم که ان شاالله با تدبیر کمیسیون و پیگیریهایی که در تهران انجام خواهد شد دغدغه ما در این رابطه کاهش پیدا کند.
وی همچنین گفت: یکی از شاخصهای عملکردی یک سال گذشته باز شدن گره بسیاری از پروژههای معطل مانده در استان کرمان بوده از پروژههای بیست ساله مثل منطقه ویژه جازموریان یا کارخانه سیمان گرفته تا پروژههای اخیر مثل پروژه فتوولتایک نوران انرژی یا کارخانه ورق گالوانیزه در کرمان اینها مواردی بوده که تعطیل شده، اما قفلش با همت عزیزان در دستگاههای مختلف باز شده است.
وی بیان کرد: اکنون پروژه بزرگی در استان کرمان داریم که در صحبتهای آقای غضنفرآبادی و آقای انارکی اشاره شد تغلیظ فاز سه و چهار مجتمع مس سرچشمه که تولید را در این مجتمع تا حدود هفتاد درصد افزایش میدهد و به واسطه معطل ماندن قرارداد قبلی که همه دستگاههای نظارتی استان تاکید دارند این قرارداد مشکلی ندارد، اما به سبب ورود یکی از سازمانهای نظارتی در تهران این موضوع معطل مانده و روزی پنج میلیون دلار خسارت عدم اجرای این پروژه است که به استان وارد میشود.