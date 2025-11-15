رئیس اداره حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس از برگزاری رویداد استارت آپی هنر و سلامت روان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رجبی با اعلام این خبر اظهار کرد: رویداد استارت‌آپی «هنر و سلامت روان» می‌تواند نقطه تلاقی احساس و فناوری باشد. جایی که خلاقیت انسانی تبدیل به راه حل‌های واقعی برای جامعه می‌شود.

او با بیان اینکه هنر در سلامت روان نه‌فقط یک سرگرمی، بلکه درمان پیشگیرانه و تقویت‌کننده انسانیت درونی است، گفت: چنین رویداد‌هایی فضا‌هایی هستند برای تأمل، تمرین آرامش و گفت‌و‌گو درباره احساسات، امری که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.

رجبی ادامه داد: هنر ابزاری قدرتمند برای درمان، پیشگیری و ارتقای سلامت روان است. برخلاف درمان‌های سنتی که عمدتاً کلام‌محورند، هنر مسیر غیرمستقیم، اما عمیق‌تری برای اتصال به احساسات و ناخودآگاه انسان فراهم می‌کند.

رئیس اداه حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس اضافه کرد: رویداد هنر و سلامت روان در چهار محور " استفاده از هنر در کنترل استرس "، " هنر وارتباطات اجتماعی "، " هنر درمانی " و " هنر و خودآگاهی "در ۲۹ آذرسالجاری توسط مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر فاضل فرهیخته برگزار خواهد شد.

او در خاتمه گفت: ایده پردازان برای شرکت در این رویداد می‌توانند تا ۲ آذر ۱۴۰۴ آثار خود را به آدرس:www.startup.farsuast.ir ارسال کنند.

منبع: روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس

تبادل نظر
