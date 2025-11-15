به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درصورت نیاز انتقال شرکت ملی مس ایران به استان کرمان به شکل پرونده به قوه قضا داده می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - نصرالله پژمان فر درنشست خبری درسالن پیامبراعظم کرمان گفت: در بحث تفویض اختیار قانون اساسی این همه تصدی گری را برای دولت قبول ندارد ، امروز وضعیتی را به کشور تحمیل کردیم که متعلق به یکی دو دولت نیست، بلکه این مساله دردولت‌های مختلف ادامه پیدا کرده و آن وضعیتی است که در آن دولت تمام منابع مالی از منابع فروش نفت و درآمد‌های مالیاتی ودیگر درآمد‌های کشور را خرج کرده که تمام این درآمد حتی جوابگوی نیاز‌های خود دولت نیست درنتیجه این دولت هیچ گاه نمی‌تواند مشکلات مردم را در دور‌ترین نقاط کشور برطرف کند.

وی افزود: ما برای اینکه این که تفویض اختیار را انجام دهیم باید تجربه‌هایی داشته باشیم وآرام آرام دوران گذارو انتقال بسیاری از اختیارات مرکزبه دیگر نقاط کشور را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: در بعضی موضوعات ممکن است یک استان پیشتاز باشد و امروز بنده اعتقاد دارم در حوزه صنعت خودروسازی ومعدن هیچ استانی نمی‌تواند مانند کرمان زمینه برای تفویض اختیارات را داشته باشد.

پژمان فر با بیان اینکه باید کمک کنیم به دولت، اظهار کرد: تفویض اختیارات اگر انجام شود بهتر می‌توان خدمات مورد نیازمردم را با کمیت وکیفیت بهتر ازقبل دنبال کرد.

وی درپاسخ به سئوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران درخصوص انتقال مجموعه شرکت ملی مس ایران به استان کرمان ونیز وضعیت اجرای قانون حجاب ، بیان کرد: این مساله جابجایی شرکت ملی مس را به عنوان یکی از موارد مورد رسیدگی درتهران بررسی کنیم اگر قبلا شرکت مس در استان کرمان وجود داشته و به مرکزیت کشور جابجا شده حتما بررسی شود واز سویی مستندات قانونی ومصوبات بررسی وبعد نسبت به این مساله تصمیم بگیریم واقدام کنیم.

وی افزود:برای این موضوع احتیاج به یک گزارش رسمی در صحن علنی مجلس هم ممکن است تا این طرز کار غلط را درصورت وجود مستندات پی گیرس وحقوق این استان را با توجه به تبعاتی که برای مردم داشته وآلودگی محیط زیست ونابودی جاده‌ها وخیلی تبعات دیگر که اجتناب ناپذیر است برگردانیم.

وی تصریح کرد: به صورت قطعی بعد از بررسی ما نیز کمک می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی خودمان ولو اینکه مساله را پرونده سازی کنیم وبه قوه قضاییه بفرستیم حتما دنبال می‌کنیم.

حجاب واقعا باع حجاب واقعا باعث نگرانی وناراحتی برای همه ماست چه با نماینده‌هایی که در کسوت روحانیت هستیم وچه بقیه نماینده‌ها همه نسبت به این ضوعنگرانی داریم وتلاش مان این است که متولیان اجرایی کشوررا به انجام قانون متقاعد کنیم ما دردستور جلساتی که صورت رسمی وغیررسمی داشتیم مطمئن باشید ما هیچ گاه در تمام جلسات رسمی وغیررسمی مجلس اجرا شدن این مساله را از دستور کارخارج نکردیم، اما خوب شاید مقداری بازتاب رسانه‌ای در پی گیری‌های مجلس وجود ندارد که باید این بعد رسانه‌ای کار تقویت شود.

پژمان فر درپاسخ به سوالی درخصوص چرایی عدم بازدید نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ ازجنوب ومناطق کم برخوردار استان مانند مساله کارگران زغالسنگ، گفت: اینکه از کدام نقاط استان کرمان بازدید کنیم با اختیارو تصمیم مدیران اجرایی ونمایندگان استان بوده ست، اما مساله کارگران معادن زغالسنگ را مدت‌ها قبل ورود کرده و قطعا مشکلات را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: قول می‌دهم در همین هفته مسائل کارگران زغالسنگ به ویژه حوزه درمان را در مجلس دنبال کنیم، اما درخصوص شرکت‌های بازنشستگی باید گفت برخی از این صندوق‌های بازنشستگی عملا به گل نشسته‌اند وباید فکری اساسی دراین مساله داشت.

وی افزود: یکسان سازی حقوق بازنشستگان پی گیری‌هایی درسطح دولت و وزارتخانه ها داشت وما نیز پیگیر هستیم که دولت شهید رئیسی کلیات یکسان سازی را پذیرفت و به شورای نگهبان رفت وعملا قانون شده است و دولت بعدی نمی‌تواند آن را اجرا نکند ما باید تلاش کنیم حقوق افراد در قالب دیون واریز نشود و مجلس این مساله را که مصوب دولت شهید رئیسی است پیگیری می‌کند و نمی‌گذاریم حق مردم تضییع شود.

پژمان فر تصریح کرد: موضوع ایستادگی درمقابل جریان فساد تهدید دارد و اینکه درهرپرونده‌ای که برای ما نمایندگان مجلس مطرح می‌کنیم تهدید وجود دارد مساله ای عادی است، البته در مقابل برخی تهدید‌های بنگاه‌های فساد ماهم گفتیم دنبال فرصت معنوی هستیم جان مان را بگذاریم ولی این مسایل ذهن مارا مشغول نمی‌کند ومانع رسیدگی ما به فساد نیست.

وی افزود: در باره مساله بنزین قرار است عظیمی رییس پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشوربه کرمان بیاید و مساله کدینگ در این استان حل شود، بحث مدیریت سوخت بنزین و دیگر سوخت‌ها ونیز ساماندهی مقابله با قاچاقچیان سوخت را داشته باشیم .

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: بحث تقسیمات استان کرمان درحوزه اختیارات دولت و رییس جمهور است ما نمی‌توانیم ورود کنیم، اما اینکه بگویند، چون در دولت قبل به جمع بندی رسیده پس اجرا شود چون قانونی نشده ممکن نیست، اما تقسیم استان خراسان نشان داده مشکلات زیرساختی که در ابتدا مطرح می‌شود به مرور رفع می‌شود ولی درنهایت درخصوص بودجه ورفع مشکلات استان‌ها کمک کننده است.