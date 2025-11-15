کارشناسان روسی نسبت به خطرات بلندگو‌های خانگی هوشمند هشدار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بلندگو‌های هوشمند به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند و برای گوش دادن به موسیقی، گوش دادن به اخبار و بررسی آب و هوا استفاده می‌شوند. با این حال، آنها گاهی اوقات می‌توانند خطرات و اثرات منفی غیرمنتظره‌ای ایجاد کنند.

آژانس حمایت از مصرف‌کنندگان روسیه، روسکاچستوو، به کاربران بلندگو‌های خانگی هوشمند توصیه کرد که برای محافظت از حریم خصوصی و امنیت خود، از مکالمات روزمره در نزدیکی آنها خودداری کنند.

کارشناسان توضیح دادند که این دستگاه‌ها در طول روز در حالت گوش دادن مداوم کار می‌کنند، گفتار را ضبط می‌کنند و اطلاعاتی در مورد علایق و عادات کاربران جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها می‌توانند برای هدف قرار دادن کاربران با تبلیغات شخصی‌سازی شده یا در برخی موارد، تبلیغات کلاهبرداری مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

سرگی کوزمنکو، رئیس مرکز تخصص دیجیتال در روسکاچستوو، بر اهمیت انتخاب بلندگو‌های هوشمند مجهز به عملکرد بی‌صدا کردن دستی میکروفون برای به حداقل رساندن خطر استراق سمع تأکید کرد. او توضیح داد که کاربران می‌توانند، به عنوان مثال، در طول هفته میکروفون را بی‌صدا کنند، اگر فقط در آخر هفته‌ها از دستگاه استفاده می‌کنند.

کوزمنکو خاطرنشان کرد که تولیدکنندگان معتبر عمداً از کاربران جاسوسی نمی‌کنند، اما اقدامات پیشگیرانه، خطر نشت داده‌ها را در صورت نفوذ هکر به دستگاه کاهش می‌دهد. او همچنین بر اهمیت رمزگذاری سرتاسری برای اطمینان از امنیت اطلاعات تأکید کرد.

این آژانس همچنین توصیه کرد که مجوز‌های اعطا شده به همه دستگاه‌های خانه هوشمند به طور منظم بررسی شود و از پوشش‌هایی برای محافظت از دوربین‌های لپ‌تاپ در مواقع عدم استفاده برای افزایش امنیت و حریم خصوصی استفاده شود.

منبع: mail.ru

برچسب ها: بلندگو ، بلندگوی هوشمند ، هوش مصنوعی ، فناوری
