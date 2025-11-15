باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه برومند فر رئیس پارک ملی بمو اظهار کرد: با هدف جلوگیری از سرایت تب برفکی از روستا‌های اطراف به حیات‌وحش پارک ملی بمو، ورود هرگونه دام به این پارک براساس تصمیم شورای تأمین فارس و دستور مقام قضایی استان کاملاً ممنوع شد.

او افزود: این ممنوعیت پس از تأیید شیوع تب برفکی در روستا‌های حسین‌آباد و محمودآباد اجرا شده و اکنون همه واحد‌های حفاظتی پارک مأموریت یافته‌اند با جدیت کامل از ورود دام جلوگیری کنند.

برومند فر گفت: در صورت مشاهده دام در محدوده پارک، دام‌ها فوراً توقیف و به مرکز نگهداری ویژه منتقل می‌شوند و مالک دام مشمول برخورد قانونی و قضایی بدون اغماض خواهد شد.

او تاکید کرد: برای هر رأس دام توقیفی، جریمه نقدی سنگین بر مبنای ارزش احتمالی تلفات حیات‌وحش تعیین می‌شود.

رئیس پارک ملی بمو ادامه داد: هرگونه تلفات دامی در مجاورت منطقه، تماماً به عهده مالک گله خواهد بود و هیچ‌گونه مسئولیت از دوش مالک برداشته نمی‌شود.

او از شورای روستاها، دهیاری‌ها و معتمدان محلی مناطق محمودآباد، حسین‌آباد، تربر (سادات، لابیشه، جعفری)، شول، بندامیر، قیدرقلو، زرقان، دودج، باجگاه، بردج و عشایر حومه پارک خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی گسترده به دامداران را انجام دهند.

برومند فر تأکید کرد: این هشدار باید فوری در همه گروه‌ها و شبکه‌های محلی منتشر شود تا از هرگونه خسارت مالی، قضایی و محیط زیستی جلوگیری شود؛ چرا که حفاظت از حیات‌وحش بمو مسئولیتی ملی است.

پارک ملی بمو یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور به شمار می‌رود و پیگیری برنامه‌های منظم پایش و حفاظت فیزیکی در آن ادامه دارد.

این پارک در ۱۰ کیلومتری شیراز قرار دارد و علاوه بر پلنگ، زیستگاه جانورانی همچون آهو، قوچ و میش، بز و پازن و پرندگانی همچون عقاب طلایی است، همچنین کفتار، گربه جنگلی، گربه وحشی و جغد کوچک و شاه بوف از دیگر حیوانات این منطقه به شمار می‌روند.

منبع: روابط عمومی محیط زیست فارس