رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر لزوم آسیب‌شناسی واقعی فرآیند ساخت‌وساز مسکن در کشور تأکید کرد و گفت که بدون بررسی دقیق مشکلات این حوزه، رونق پایدار در بخش مسکن محقق نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- مهدی محرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد اظهار کرد: برای تحقق رونق در ساخت‌وساز، لازم است وضعیت این بخش در بازه‌های زمانی مختلف به‌دقت رصد و آسیب‌شناسی شود، زیرا شرایط ساخت‌وساز در هر دوره متفاوت است. به گفته او، روند ساخت‌وساز در شش‌ماهه نخست سال با کاهش رشد مواجه بوده و بخشی از این موضوع به نحوه صدور پروانه‌ها و ضوابط شهرداری‌ها مربوط است.

اختلال در روند صدور پروانه‌ها و پیامد‌های شرایط ویژه کشور

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تأخیر در ارائه تخفیف‌های عوارض ساختمانی از سوی شهرداری‌ها افزود: معمولاً این تخفیف‌ها به پایان سال یا دهه فجر موکول می‌شود و گاهی نیز در ابتدای سال عملیاتی می‌گردد، اما امسال به دلیل شرایط خاص ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی در ابتدای سال، برخی برنامه‌ریزی‌ها در شهرداری‌ها محقق نشد.

محرمی ادامه داد: شرایط «نه جنگ، نه صلح» بر بازار ساخت‌وساز تأثیر منفی گذاشته و این امر بر کسی پوشیده نیست. با این حال، امید می‌رود تا پایان سال چشم‌انداز روشن‌تری برای بخش مسکن ایجاد شود.

موازی‌کاری‌ها و ضوابط قدیمی؛ چالش اصلی ساخت‌وساز

وی با اشاره به چالش‌های جدی حوزه ساخت‌وساز گفت: موازی‌کاری در دستگاه‌ها و عدم به‌روزرسانی ضوابط شهرداری‌ها از مهم‌ترین موانع پیش‌روی ساخت‌وساز مسکن است. به گفته محرمی، بسیاری از طرح‌های تفصیلی شهر‌ها سال‌هاست که اعتبار زمانی خود را از دست داده‌اند و به‌روزرسانی نشده‌اند، در حالی که دیگر پاسخگوی نیاز واقعی مردم نیستند.

وی تأکید کرد: ضروری است شهرداری‌ها در این زمینه ورود کرده و با اصلاح ضوابط و به‌روزرسانی طرح‌های شهری، زمینه تسهیل ساخت‌وساز و رفع نیاز‌های مردم را فراهم کنند.

