با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان شهرداری شیراز، شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، روند اجرای بزرگراه کنارگذر شمال‌شرقی شیراز پس از پنج سال توقف، دوباره آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تفاهم‌نامه، این محور جاده‌ای به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر و با چهار خط رفت و برگشت اجرا خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه، تکمیل رینگ ترافیکی شیراز، کاهش تراکم ورودی‌های شمالی، و افزایش ایمنی سفر‌های برون‌شهری است.

برآورد اولیه هزینه سرمایه‌گذاری کامل پروژه، شامل عملیات اجرایی، مطالعات، تملک اراضی و سایر هزینه‌های جانبی، طبق ارقام سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال است. همچنین مجموعه‌ای از تأسیسات جانبی شامل پلیس‌راه، اورژانس، ایستگاه اخذ عوارض و راهدارخانه نیز در قالب پروژه احداث خواهد شد.

محمد فرخ‌زاده، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در توضیح اهمیت این پروژه اظهار کرد:

فعال‌سازی مجدد کنارگذر شمال‌شرقی، اقدامی مؤثر در توزیع بار ترافیک و کاهش گره‌های ترافیکی ورودی‌های اصلی شهر است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای سطح ایمنی سفر‌ها ایفا کند.

