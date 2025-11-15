مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت فارس از استقبال کاروان شهدا تحت عنوان «شاهدان بصیر» روز دوشنبه ۲۶ آذرماه با استقبال یگان‌های نیرو‌های مسلح مستقر در استان خبرداد و گفت: شهدای دوران دفاع مقدس این کاروان شامل پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام و یک شهید با نام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رسول رحمتی با بیان اینکه آیین استقبال از پیکر‌های مطهر شهدای کاروان «شاهدان بصیر» ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۶ آذرماه در محل دروازه قرآن شیراز برگزار خواهد شد گفت: این مراسم با حضور مسئولان لشکری و کشور در استان برگزار می‌شود و شهدا بعداز مراسم استقبال به سطح استان در شهرستان منتقل خواهند شد تا عموم مردم از حضور شهدا بهره‌مند و شهدا را زیارت نمایند.

او گفت: حضور پیکر‌های مطهر شهیدان در استان فرصتی است برای بازخوانی هویت دینی و ملی و قدر دانی از شهدای والامقامی که با خون خود کشور را از گزند دشمنان مصون نمودند و آنچه که امروز داریم از برکت خون پاک این شهیدان است..

مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثاردفاع مقدس و مقاومت فارس گفت: طبق برنامه ریزی شده پیکر‌های مطهر شهدای گمنام در ایام فاطمیه در نقاط مختلف استان جهت زیارت عموم مردم و عاشقان شهدا حضور پیدا خواهند کرد.

رحمتی با اشاره به اینکه پیکر یکی از شهدا بانام می‌باشد که با آزمایش دی ان‌ای مشخص شده و با درخواست خانواده این شهید گرانقدر پیکر آن شهید والامقام که در یکی از استان‌های کشور بصورت شهید گمنام خاکسپاری شده بود همراه با شهدای گمنام به استان منتقل خواهد شد و در زادگاه خود خاکسپاری می‌شود.

او تصریح کرد: تعداد شش تن از این شهدای گمنام در نقاط مختلف در استان (شهرستان‌های قیروکارزین، جهرم، شیراز و نورآباد) خاکسپاری و تعداد ۱۰ تن از شهدا که بصورت مهمان و در جهت استفاده مردم شهید پرور استان از معراج شهدای گمنام مرکز گرفته شده است که بعداز مراسم‌ها به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند گشت.

رحمتی افزود: از عمومی مردم شهید پروز و ولایت مدار استان فارس دعوت می‌شود در مراسم‌های معنویی شهدای در سطح استان که در ایام فاطمیه برگزار می‌شود حضور داشته باشند و این شهدای والامقام که سالیان سال از وطن دور بوده و در غربت بودند را تنها نگذارند.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثاردفاع مقدس و مقاومت فارس یادآور شد برنامه مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام در شیراز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها: شهدای گمنام ، شیراز ، حفظ نشر ارزش های دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
شیراز؛
شهدای گمنام در دانشگاه آزاد کازرون تشییع می‌شوند
آغاز مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام در شیراز + فیلم
سپاه پرچمدار عدالت خواهی در جهان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح «از مزرعه تا سفره» در شیراز وارد مرحله بازنگری و اصلاح شد
فراخوان نخستین جشنواره گروه نوازی نوجوانان فارس اعلام شد
اقتصاد فارس؛ قصه پرغصه‌ای که روایت نمی‌شود
پرداخت ۷۸۰۶ میلیارد ریال به ۳۹۰ طرح اقتصادی در فارس
ممنوعیت ورود دام به پارک ملی بمو برای مقابله با تب برفکی
کمبود گروه‌های خونی در فارس/نیاز جدی به گروه‌های خونی A و O
رویداد استارت آپی هنر و سلامت روان در شیراز
برخورد با منبع تولیدکننده رنگ غذای غیرمجاز در شیراز
دست‌ها برای طلب باران به آسمان بلند می‌شوند
از سرگیری ساخت بزرگراه محور شمال‌شرق شیراز
آخرین اخبار
سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از اِوز آغاز به کار کرد
از سرگیری ساخت بزرگراه محور شمال‌شرق شیراز
دارالسلام سفره تربیت و شناسنامه معنوی شهر است/لزوم مدیریت واحد و حفظ حرمت قبور مؤمنین
برخورد با منبع تولیدکننده رنگ غذای غیرمجاز در شیراز
ممنوعیت ورود دام به پارک ملی بمو برای مقابله با تب برفکی
رویداد استارت آپی هنر و سلامت روان در شیراز
کمبود گروه‌های خونی در فارس/نیاز جدی به گروه‌های خونی A و O
دست‌ها برای طلب باران به آسمان بلند می‌شوند
اقتصاد فارس؛ قصه پرغصه‌ای که روایت نمی‌شود
پرداخت ۷۸۰۶ میلیارد ریال به ۳۹۰ طرح اقتصادی در فارس
طرح «از مزرعه تا سفره» در شیراز وارد مرحله بازنگری و اصلاح شد
فراخوان نخستین جشنواره گروه نوازی نوجوانان فارس اعلام شد
مصدومیت ۱۰ نفر در تصادف محور شیراز - دشت ارژن
سقوط پاراگلایدر در کازرون با یک مصدوم
سرشماری حیات‌وحش در پارک ملی بختگان