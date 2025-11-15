باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رسول رحمتی با بیان اینکه آیین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای کاروان «شاهدان بصیر» ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۶ آذرماه در محل دروازه قرآن شیراز برگزار خواهد شد گفت: این مراسم با حضور مسئولان لشکری و کشور در استان برگزار میشود و شهدا بعداز مراسم استقبال به سطح استان در شهرستان منتقل خواهند شد تا عموم مردم از حضور شهدا بهرهمند و شهدا را زیارت نمایند.
او گفت: حضور پیکرهای مطهر شهیدان در استان فرصتی است برای بازخوانی هویت دینی و ملی و قدر دانی از شهدای والامقامی که با خون خود کشور را از گزند دشمنان مصون نمودند و آنچه که امروز داریم از برکت خون پاک این شهیدان است..
مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثاردفاع مقدس و مقاومت فارس گفت: طبق برنامه ریزی شده پیکرهای مطهر شهدای گمنام در ایام فاطمیه در نقاط مختلف استان جهت زیارت عموم مردم و عاشقان شهدا حضور پیدا خواهند کرد.
رحمتی با اشاره به اینکه پیکر یکی از شهدا بانام میباشد که با آزمایش دی انای مشخص شده و با درخواست خانواده این شهید گرانقدر پیکر آن شهید والامقام که در یکی از استانهای کشور بصورت شهید گمنام خاکسپاری شده بود همراه با شهدای گمنام به استان منتقل خواهد شد و در زادگاه خود خاکسپاری میشود.
او تصریح کرد: تعداد شش تن از این شهدای گمنام در نقاط مختلف در استان (شهرستانهای قیروکارزین، جهرم، شیراز و نورآباد) خاکسپاری و تعداد ۱۰ تن از شهدا که بصورت مهمان و در جهت استفاده مردم شهید پرور استان از معراج شهدای گمنام مرکز گرفته شده است که بعداز مراسمها به معراج شهدای گمنام مرکز منتقل خواهند گشت.
رحمتی افزود: از عمومی مردم شهید پروز و ولایت مدار استان فارس دعوت میشود در مراسمهای معنویی شهدای در سطح استان که در ایام فاطمیه برگزار میشود حضور داشته باشند و این شهدای والامقام که سالیان سال از وطن دور بوده و در غربت بودند را تنها نگذارند.
مدیر روابط عمومی اداره کل حفظ آثاردفاع مقدس و مقاومت فارس یادآور شد برنامه مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام در شیراز متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.