مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس و مقاومت استان کرمان گفت: کرمان میزبان ۹ شهید گمنام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ محمود مهدوی‌فرد از برگزاری مراسم استقبال و وداع با ۹ شهید گمنام در شهر کرمان و انتقال پیکر‌های مطهر آنان به شهرستان‌های استان خبر داد. 

وی افزود: مراسم استقبال روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه، ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از فرودگاه کرمان آغاز و تا معراج شهدا ادامه خواهد داشت. 

 مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس و مقاومت استان کرمان بیان کرد: همچنین مراسم اجتماع فاطمی، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، روز دوشنبه سوم آذر ماه در چهارراه طالقانی کرمان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مراسم وداع با شهدا نیز در شب شهادت حضرت زهرا (س) در شهر کرمان برپا خواهد شد.

سرهنگ مهدوی فرد گفت: پس از این مراسم، پیکر‌های مطهر شهدا برای خاکسپاری به شهرستان‌های عنبرآباد، رودبار، بافت، رفسنجان و کرمان انتقال خواهند یافت.

وی تأکید کرد: امیدواریم مردم استان کرمان همچون گذشته میزبانان شایسته‌ای برای این شهدا باشند و با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری به آرمان‌های شهدا و ارزش‌های دفاع‌مقدس را به نمایش بگذارند.

منبع: حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس و مقاومت استان کرمان

برچسب ها: شهید گمنام ، مراسم تشییع
