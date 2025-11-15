باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که پودر پروتئین به یکی از محبوبترین مکملها در دنیای تغذیه تبدیل شده و به نوشیدنیهای میوهای، قهوه و حتی کیکها راه پیدا کرده، این پرسش همچنان باقی است که آیا مصرف هر روزه آن واقعا ضروری یا حتی بیخطر است؟
متخصصان تغذیه میگویند پاسخ ساده نیست، زیرا نیاز پروتئینی افراد، کیفیت مکملها و نبود نظارت رسمی بر پودرهای موجود در بازار، جواب را کمی پیچیده میکند.
پودر پروتئین مکملی است به شکل پودر که از منابع حیوانی (مانند وی (Whey) یا همان پروتئین آبپنیر) یا گیاهی (مانند سویا یا نخود) تهیه میشود و بسته به محصول، ممکن است حاوی شیرینکننده، طعمدهنده و افزودنیهای دیگر هم باشد.
برخلاف تصور رایج، همه افراد چه روزانه و چه بهطور کلی، نیازی به مصرف پودر پروتئین ندارند؛ بنابراین مصرف آن تنها به برخی افراد که نیاز به پروتئین بیشتری دارند یا نمیتوانند پروتئین مورد نیاز روزانهشان را تنها از غذا تامین کنند، توصیه میشود. این افراد معمولا عبارتند از:
ورزشکاران یا افرادی که تمرینهای مقاومتی شدید انجام میدهند
سالمندان در معرض کاهش توده عضلانی
گیاهخواران یا وگانهایی که به پروتئین بیشتری نیاز دارند
افراد در دوره نقاهت پس از بیماری، جراحی یا آسیب
افراد پرمشغله که نیاز به منبع پروتئین سریع و راحت دارند
افرادی که میخواهند وزن کم کنند، بدون اینکه عضله از دست بدهند
اگر در یکی از این گروهها قرار دارید، مصرف پودر پروتئین میتواند مفید باشد. با این حال بهترین توصیه، مشاوره با متخصص تغذیه برای تعیین نیاز واقعی است، زیرا مکملها باید زمانی مصرف شوند که تامین پروتئین از غذا کافی نباشد. در افراد سالمی که از غذا پروتئین کافی دریافت میکنند، پودر پروتئین ضروری نیست. مقدار توصیهشده پروتئین برای بزرگسالان، ۰.۸ گرم به ازای هر کیلو وزن بدن است.
آیا ممکن است بیشازحد پودر پروتئین مصرف کنیم؟
بله و زیادهروی میتواند مشکلات زیر را ایجاد کند:
۱ــ کمبودهای تغذیهای: اگر بیش از نیازتان پروتئین بخورید، جا برای مواد مغذی مهم دیگر کم میشود.
۲ــ مشکلات گوارشی: وجود لاکتوز، مواد فراوریشده یا شیرینکنندهها در برخی پودرها میتواند موجب نفخ، گاز یا اسهال شود و مصرف زیادشان این مشکلات را تشدید میکند.
۳ــ فشار بر کلیهها: در افراد مبتلا به بیماری کلیوی چه مزمن و چه حاد، مصرف زیاد پروتئین میتواند به کلیهها آسیب بیشتری وارد کند.
۴ــ قرارگیری در معرض آلایندهها: به دلیل نبود نظارت افدیای، برخی پودرها ممکن است حاوی فلزات سنگین یا آلایندههایی باشند که مصرف زیاد یا طولانیمدت آنها خطرناک است.
۵ــ افزایش ناخواسته وزن: برخی پودرها، کالری بالایی دارند و اگر این کالری در نظر گرفته نشود ممکن است به افزایش وزن منجر شود.
آیا مصرف هر روز پودر پروتئین بیخطر است؟
به گزارش ایندیپندنت، برای اغلب بزرگسالان سالم، مصرف روزانه پودر پروتئین در محدوده توصیهشده بیخطر است، اما ایمنی مصرف روزانه به وضعیت سلامت فرد، رژیم غذایی کلی و کیفیت پودر پروتئین بستگی دارد؛ بنابراین انتخاب محصول مناسب بسیار مهم است.
چطور یک پودر پروتئین سالم انتخاب کنیم؟
بهترین گزینهها آنهایی هستند که ترکیبات ساده و شفاف دارند. نداشتن شکر افزوده یا افزودنیهای مصنوعی زیاد و پرهیز از مخلوطهای اختصاصی که مقدار دقیق مواد را اعلام نمیکنند هم مهم است.