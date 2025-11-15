پیامک وام، بیش از ۳ میلیارد ریال آب خورد!

فرمانده انتظامی شهربابک از برگشت ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال به حساب مالباخته با تلاش پلیس فتا شهربابک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان_ سرهنگ  عبدلی گفت: پس از شکایت یک شهروند مبنی بر برداشت غیرمجاز ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی، مشخص شد این فرد پس از دریافت پیامکی با عنوان دریافت وام، بروی لینک ارسالی کلیک کرده و پس از وارد کردن اطلاعات حساب، با برداشت ناگهانی وجه از حساب خود مواجه شده است.   

فرمانده انتظامی شهربابک بیان داشت: با سرعت عمل کارشناسان پلیس فتا، مبلغی از این وجه در حساب مقصد مسدود و مبلغی نیز از طریق یکی از سایت‌های فروش کالا به حساب مالباخته عودت و پرونده برای دستگیری متهم به دادسر ارجاع داده شد.

منبع: پلیس کرمان 

