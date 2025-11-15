خروج بیش از ۲۰ میلیارد مس، مخفیانه از یک شرکت!

سرپرست انتظامی رفسنجان با اشاره به دستگیری عامل خروج مخفيانه مس از يک شرکت گفت: این فرد، طی یک سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد ریال مس را به صورت خُرد خُرد از این محل خارج کرده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ سادات حسینی گفت: عوامل حراست یک مجتمع صنعتی در کنترل‌های اخیر ورود و خروج‌های این مجتمع، متوجه شدند یکی از کارگران قصد داشته مقداری مس را به  صورت غیر مجاز از مجتمع خارج کند و این موضوع را به پلیس اطلاع دادند.

وی افزود: در تحقیقات بعدی پلیس، مشخص شد این فرد، طی یک سال گذشته به همین شیوه بیش از ۲۰ میلیارد ریال مس را به صورت خُرد خُرد از این محل خارج و آن‌ها را به ۲ خریدار اموال مسروقه در شهر کرمان فروخته است. 

سرپرست انتظامی رفسنجان تصریح کرد: ماموران این دو نفر خریدار مس‌های سرقتی را که از اتباع بودند  در کرمان دستگیر و ۳۰ کیلو مس سرقتی از منزل متهم کشف کردند‌ .

منبع: پلیس کرمان 

 

