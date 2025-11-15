برخورد چند خودرو در ورودی کشن شیراز از سمت کمربندی، حادثه آفرید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرک مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: ساعت ۱۵ و ۳۹ دقیقه بعد از ظهر امروز ۲۴ آبان، تصادفی در ورودی کشن از سمت کمربندی، زیر پل هوایی رخ داد.

او ادامه داد: در این حادثه ۳ خودروی پژو ۲۰۶، تیبا و سمند با یکدیگر برخورد کرده و یکی از خودرو‌ها به تیر چراغ برق برخورد کرد.

وکیل زاده با بیان اینکه کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با ۳ دستگاه آمبولانس فوراً به محل اعزام شدند، افزود: این حادثه ۳ مصدوم در پی داشت که با توجه به آسیب های متعدد وارد شده به اندام های بدن، هر ۳ مصدوم با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی و حمایت درمانی به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس گفت: همچنین توسط مرکز هدایت عملیات بحران، به ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۲۱ اطلاع رسانی و هماهنگی لازم انجام شد.

هادی عیدی پور مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز نیز اظهار کرد: بعد از ظهر امروز پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۵، ۱۴ و ۱۸ بلافاصله به محل حادثه در کمربندی (پل امام حسن مجتبی) اعزام شدند.

او افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی تیبا پس از خروج از مسیر اصلی با تیر چراغ برق برخورد می‌کند که بر اثر شدت ضربه باعث افتادن ستون چراغ برق و سقوط آن بر روی یک دستگاه خودروی تیبای دیگر شده بود.

عیدی‌پور با اشاره به عملیات رهاسازی مصدومان بیان کرد: راننده و سرنشینان هر ۲ خودرو در داخل کابین محبوس شده بودند که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیک و نجات، مصدومان را با موفقیت رهاسازی کرده و آنها را به عوامل اورژانس، جهت انجام اقدامات درمانی تحویل دادند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تأکید کرد: نیرو‌های عملیاتی همچنین با توجه به نشت بنزین و روغن موتور خودور‌های تصادفی بر روی سطح آسفالت اقدام به ایمن‌سازی محل حادثه کردند. 

تصادف در ورودی کشن شیراز

تصادف در ورودی کشن شیراز

تصادف در ورودی کشن شیراز

تصادف در ورودی کشن شیراز

برچسب ها: تصادف ، حادثه
خبرهای مرتبط
یک کشته و ۴ مصدوم در تصادف ۲ خودرو در شیراز
مصدومیت ۱۰ نفر در تصادف محور شیراز - دشت ارژن
تصادف در محور اقلید - یاسوج با یک کشته و ۴ مصدوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیراز لرزید
آیا تب برفکی به انسان منتقل می‌شود؟
حفاظت از آثار تاریخی کازرون وارد فاز جدید شد
رویداد ملی «تا ثریا» با تمرکز بر توسعه گردشگری فارس آغاز شد
کلاهبردار فروش ارز‌های تقلبی دستگیر شد
رتبه‌بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ دانشگاه‌ها منتشر شد
کشف بیش از ۵۰۰ کیسه کود شیمیایی در مرودشت
آخرین اخبار
کلاهبردار فروش ارز‌های تقلبی دستگیر شد
کشف بیش از ۵۰۰ کیسه کود شیمیایی در مرودشت
رتبه‌بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ دانشگاه‌ها منتشر شد
رویداد ملی «تا ثریا» با تمرکز بر توسعه گردشگری فارس آغاز شد
آیا تب برفکی به انسان منتقل می‌شود؟
حفاظت از آثار تاریخی کازرون وارد فاز جدید شد
شیراز لرزید
شیراز میزبان جشنواره جهانی فیلم فجر؛ رویدادی در سطح ۱۴ جشنواره مهم دنیا
نزاع و درگیری در یکی از خیابان های شیراز؛ ضارب ۲ شهروند دستگیر شد
تجلی دین، هنر و حماسه در هویت فرهنگی شیراز/رونمایی از سند رویکرد مداخله دارالسلام
بازداشت ۱۰ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در مراسم عروسی
کندن قبور قدیمی برای یافتن گنج در اسلام آباد ارسنجان
تصادف در ورودی کشن شیراز+ تصاویر
قتل نوجوان ۱۷ ساله به دست دوستش