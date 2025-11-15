فرمانده انتظامی شیراز از نزاع و درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز خبر داد و گفت: عامل ضرب و جرح ۲ شهروند در این شهرستان دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از خیابان‌های شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ۳۲ گلشن به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، به علت اختلافات قبلی چند نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده که منجر به مصدومیت ۲ نفر از طرفین دعوا شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی، ضارب دستگیر شده و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم تحویل مرجع قضایی شد، با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر اینکه شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، تصریح کرد: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

برچسب ها: نزاع و درگیری ، دستگیری ضارب
