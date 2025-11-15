فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز از دستگیری ۱۰ نفر از عاملان ایجاد درگیری در یک مراسم عروسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عظیم اله کرمی فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری در یکی از محلات بخش قطرویه، ماموران انتظامی با حضور میدانی و تدابیر فرمانده شهرستان به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: تحقیقات اولیه پلیس، گویای درگیری چند نفر از حاضران در یک مراسم عروسی با استفاده از سلاح سرد و متواری شدن آن‌ها بود.

این مقام انتظامی افزود: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با انجام اقدامات فنی و پلیسی، ۱۰ نفر از عاملان درگیری را شناسایی و آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، تصریح کرد: پلیس با هوشیاری و اقتدار اجازه جولان به بر هم زنندگان نظم عمومی به خصوص اوباش را هرگز نخواهد داد و با کسانی که بخواهند امنیت مردم را به مخاطره بیندازند برابر قانون رفتار خواهد کرد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

