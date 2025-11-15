به گفته، مدیرکل ثبت احوال استان کرمان، ۱۱ شهرستان استان نرخ ازدواج بالای ۵.۹ درصد وبقیه زیر این نرخ بودند. 

 باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمد قاسمی مدیرکل ثبت احوال استان کرمان گفت: سال ۹۳ نرخ ازدواج استان ۹.۵ درصد بوده واین نرخ اکنون ۵.۹ است.

وی تصریح کرد:پارسال ۱۹ هزار ازدواج دراستان داشتیم که ۴ درصدکل ازدواج‌های کشور بود و رتبه نهم ثبت واقعه ازدواج کشور راکسب کردیم. 

وی افزود: نرخ ازدواج کشور پارسال ۳ درصد کاهش و کرمان یک درصد افزایش داشت. 

وی با بیان اینکه نرخ ازدواج درقلعه گنج منفی ۱۲ بود اظهار کرد: ۱۱ شهرستان ما نرخ ازدواج بالای ۵ و ۹ درصد را داشته و بقیه پایین‌تر از این نرخ هستند. 

وی تاکید کرد: میانگین سن ازدواج برای زوج درکشور ۲۸ سال و در استان ۲۷ سال برای زوج و ۲۳ سال برای زوجه درسال قبل بود. 

وی بیشترین و کمترین سن ازدواج جوانان در استان را متعلق به شهرستان‌های بافت و ریگان دانست. 

قاسمی رتبه طلاق استان درکشور رارتبه ۲۷ کشور ذکر کرد و گفت: ۶ هزار واقعه طلاق در سال گذشته ثبت شده است. 

وی بیان کرد: میانگین طول زندگی مشترک در حین طلاق ۱۰ سال بوده است و برای زندگی‌های کمتر از یک سال ۱۶۹ واقعه طلاق داشتیم. 

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان گفت: میانگین سن زوج در هنگام طلاق ۳۸ سال و زوجه ۳۳ سال بوده است.

