به گفته استاندار کرمان، برگزار نشدن جلسه ساماندهی جوانان برای بیش از ۲ سال قابل پذیرش نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی با انتقاد ازعدم برگزاری جلسه ساماندهی امور جوانان برای بیش از دوسال، در نشست ساماندهی ازدواج وخانواده جوانان استان، گفت: این مساله برایم باورپذیر نیست که اداره کل ورزش وجوانان درخواست نشستی برای جوانان را داشته باشد واستاندارقبل نپذیرفته باشد.

وی افزود:مسائل حوزه ستاد ساماندهی جوانان استان نیاز به بازنگری وتحول دارد.

وی خواستار پیگیری مطالبات جوانان شد وتصریح کرد: ما دو هفته قبل جلسه باهمین موضوع داشتیم اگر میدانستم موضوع ازدواج هست با برگزاری چنین جلسه تکراری مخالفت می‌کردم.

وی بیان کرد: درخصوص اعطای پایین تسهیلات فرزندآوری و ازدواج از شورای بانک‌های استان خواستیم مشکلات را پیگیری کنند، شورای هماهنگی بانک‌ها گزارشی از اقدام عملی این موضوع به استانداری ارائه دهد.

طالبی تاکید کرد:مردم کرمان حق دارند بدانند کدام بانک‌ها در اعطای تسهیلات فعال هستند و کدام فعال نیست، که سپرده گذاری‌ها به سمت بانک‌های فعال بروند تا عواید آن نیز به خود مردم و کرمان برگردد.

سلطانی مدیر کل امور ورزش وجوانان استان کرمان نیز دراین گفت: بعد دو سال ونیم ستاد ساماندهی جوانان استان برگزار شد.

وی افزود: در آذرماه باحضور معاون جوانان وزیر ورزش جلسه‌ای با مشاوران جوان استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد:درخصوص علل کاهش ازدواج جوانان آنچه الگو‌ها نشان می‌دهد موضوع تمایل به مجردی فرهنگی است.

وی گفت: تعداد مراکز مشاوره ازدواج از ۱۸ مرکز به ۴۳ مرکز رساندیم و ۴۰۰ کارگاه آموزشی ازدواج در یک سال اخیر برگزار کردیم.

وی تصریح کرد: جشنواره ملی احیای سنت‌های ازدواج ویژه پهنه جنوبی کشور بعد از ایام فاطمیه برگزار می‌شود.

سلطانی همچنین همایش علمی هوش مصنوعی وجوانان و نیز فستیوال جوانان استان را از دیگر برنامه‌های حوزه جوانان تا پایان سال ذکرکرد.

مظفری معاون شورای بانک‌های استان نیز باگلایه ازبانک‌های خصوصی در دادن آمار تسهیلات حوزه ازدواج وفرزند آوری گفت: متاسفانه بانک‌های خصوصی استان تابع شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور هستند.

وی گفت: اینکه سهمیه استان ازمجموع ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات کشور با تولد‌ها و ازدواج‌ها تناسب دارد، باید گزارش دقیق تری ارائه شود.

وی افزود: ۱۸ هزار تسهیلات به متقاضیان وام استان داده شده است، ظاهرا آمار ازدواج ثبت شده ۱۹ هزار ازدواج بوده است که ما ۱۸ هزار فقره پرداخت تسهیلات داشتیم.