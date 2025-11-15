شیراز میزبان جشنواره جهانی فیلم فجر؛ رویدادی در سطح ۱۴ جشنواره مهم دنیا

باشگاه خبرنگاران جوان - رائد فریدزاده در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به برگزاری چهل‌وسومین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، گفت: این جشنواره یکی از ۱۴ رویداد هنری مهم دنیا است.

او اظهار کرد: جشنواره‌ای که به نام فجر مزین شده، همواره میزبان نام‌آوران سینمای جهان بوده که به عشق سینما، با وجود همه مشکلات، به ایران سفر می‌کنند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشینه جشنواره جهانی فیلم فجر در قامت یک جشنواره مستقل، افزود: با توجه به کاربرد سینما در دیپلماسی فرهنگی و عمومی، این جشنواره احیا شده و امروزه یکی از مهم‌ترین رویداد‌های جهان به شمار می‌رود.

او ادامه داد: این جشنواره، سالیان سال در تهران برگزار می‌شد و تصمیم گرفتیم از ظرفیت دیگر نقاط کشور بهره بگیریم؛ چه بهتر که در استانی برگزار می‌شود که از زیرساخت‌های مناسب برخوردار است و این امکان را دارد که بخش بزرگی از هویت دینی و ملی ما را معرفی کند.

رئیس سازمان امور سینمایی یادآور شد: براساس تفاهم‌نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار فارس، جشنواره جهانی فیلم فجر از این پس به میزبانی شیراز برگزار می‌شود و این دوره نیز از پنجم تا دوازدهم آذر برگزار خواهد شد.

فریدزاده اضافه کرد: از آنجا که محور این جشنواره «پیوند شعر و سینما» قرار گرفت، بهترین نقطه کشور برای میزبانی از این جشنواره شیراز بود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کارکرد این جشنواره بعد از جنگ ۱۲ روزه و در حالی که دشمن همه تلاش خود را برای منزوی کردن ایران می‌کند و با تبلیغات بسیار، ایران را کشوری منزوی معرفی می‌کند، بیشتر است.

او افزود: استقبال فیلم‌سازان برای حضور در ایران بسیار زیاد است و بیش از ۱۷۰ مهمان خارجی به شیراز سفر می‌کنند.

فریدزاده اظهار کرد: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر، به نوعی رخ‌نمایی جهانی است که ایران این قابلیت را دارد که میزبان مهمانان خارجی باشد.

او اعلام کرد: علاوه بر سینماگران خارجی، وزرا، معاونان وزرا یا مسئولان سینمایی ۱۴ کشور خارجی نیز در این جشنواره هنری حضور خواهند داشت.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره بخش‌های مختلف چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز گفت: بخش ویژه کودکان غزه با عنوان «زیتون شکسته» به صورت رقابتی برگزار می‌شود و ۹ اثر در این بخش حضور دارد.

او افزود: «جلوه‌گاه شرق»، «کشف استعداد فیلم اولی‌ها» و «بازار فیلم» از دیگر بخش‌های این جشنواره است.

فریدزاده افزود: نشست‌های تخصصی درباره زبان سینمایی خاورمیانه و دیگر نشست‌های سینمایی نیز در حاشیه این جشنواره برگزار خواهد شد.

آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در فارس نیز توصیه‌هایی در خصوص بررسی فلسفی و علمی سینمای ایران و جهان ارائه کرد و گفت: ما در دنیا به رسمیت شناخته نشده بودیم و تلاش بسیاری کردند تا ما را نادیده بگیرند، اما دیدند که ملت ایران توانستند فرهنگ و تمدن خود را به خوبی نشان دهند.

روح‌الله حسینی دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز از راه‌یابی ۴۵ فیلم از میان ۹۹ فیلم به بخش‌های مسابقه این رویداد سینمایی خبر داد و گفت: میزبان حدود ۲۰۰ مهمان خارجی خواهیم بود.

او اظهار کرد: از میان ۴۵ فیلم انتخاب‌شده برای حضور در جشنواره، تنها ۹ فیلم ایرانی هستند و مابقی آثار متعلق به فیلمسازان خارجی است.

حسینی خاطرنشان کرد: این جشنواره در چهار بخش رقابتی اصلی برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر با اشاره به حضور گسترده چهره‌های سینمایی از سراسر جهان، ادامه داد: در طول برگزاری این رویداد، میزبان حدود ۲۰۰ سینماگر و مهمان خارجی خواهیم بود.

او به بخش جنبی جشنواره نیز اشاره کرد و گفت: در حاشیه این رویداد، کارگاه‌های تخصصی سینمایی از جمله «سینمای شاعرانه» برگزار می‌شود.

حسینی افزود: چهره‌های برجسته سینمایی از کشور‌های مختلف از جمله یونان و روسیه، مدرسی این کارگاه‌ها را بر عهده خواهند داشت تا از تجربیات آنان برای تربیت و توانمندسازی هنرمندان و سینماگران ایرانی، به‌ویژه در استان فارس، استفاده شود.

او ادامه داد: داوری آثار این رویداد در چهار بخش اصلی انجام می‌شود و بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، ۱۳ داور خارجی همراه با پنج داور ایرانی عهده‌دار ارزیابی آثار خواهند بود.

دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، «سینمای شاعرانه» را رویکرد محوری این دوره عنوان کرده‌اند و تاکید دارند که شیراز در قامت یک جشنواره جهانی باید بیش از پیش دیده شود.

به گفته حسینی، در کنار حمایت‌های استان، کمک‌های ملی نیز برای تقویت زیرساخت‌ها و اجرای شایسته جشنواره ارائه خواهد شد.

او ادامه داد: همچنین با انتقال جشنواره جهانی فجر به شیراز، این پرسش در میان دوستداران سینما مطرح شده است که آیا این شهر توان و ظرفیت میزبانی چنین رویدادی را دارد؛ مسئولان فرهنگی استان تاکید می‌کنند همه باید دست‌به‌دست هم دهیم تا این جشنواره به‌صورت آبرومند و در تراز بین‌المللی برگزار شود؛ به‌ویژه آن‌که کیفیت برگزاری در سال نخست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با بیان اینکه هنر شهر آفتاب در اختیار برگزاری جشنواره قرار گرفته است، افزود: در پایتخت نیز کمتر مجموعه سینمایی با این شکل وجود دارد.

حسینی ادامه داد: از سوی دیگر مردم شیراز از دیرباز به هنر دوستی و ادب دوستی شهره بوده است و سینما در این شهر مخاطب دارد.

او گفت: بر این اساس، با این باور آمده‌ایم که شیراز همه امکانات لازم را برای برگزار جشنواره فیلم جهانی فجر دارد.

دبیر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر بیان کرد: این جشنواره، از سال‌های ۹۵ تا ۹۹ تجربه‌های خوبی را پشت سر گذاشته و مهمانان بین المللی و مخاطبان خارجی گسترده داشت؛ باید مراقبت کنیم که نخستین دوره برگزاری در شیراز نیز مطابق با استاندارد‌های مناسب بین المللی و ملی برگزار شود.

حسینی ادامه داد: سینماگران در کاخ جشنواره حضور دارند و نشست‌های مطبوعاتی فیلم‌هایی که عوامل آن در شیراز حضور دارند، برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: طی سال‌های اخیر جهشی در تقویت زیرساخت‌های سینمایی شیراز اتفاق افتاده و با افتتاح مجموعه‌هایی همچون نگین، الف، هنر شهر و استاد تارخ حدود ۳۰ سالن تراز جهانی را در اختیار شیراز قرار داده است.

مهدی رنجبر با اشاره به جایگاه شیراز در ادبیات کشور، اظهار کرد: هیچ شهری غیر از شیراز نمی‌توانست میزبان سینمای شاعرانه به عنوان محور جشنواره جهانی فیلم فجر باشد.

رائد فریدزاده نیز با اشاره به اهمیت روایت‌های سینمایی و نقش آنها در ثبت حافظه جمعی، گفت: اگر لحظه‌ای در سکوت تأمل کنیم، درمی‌یابیم که هر یک از این آثار بخشی از حافظه ما را روایت می‌کنند؛ حافظه‌ای که با نام یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های سینمای جهان، مرحوم عباس کیارستمی، گره خورده است.

فریدزاده با تاکید بر جایگاه جهانی کیارستمی ادامه داد: خالق این آثار، روایتگر بخش مهمی از هویت جمعی ما بوده است و جشنواره جهانی افتخار دارد که پوسترش به نام و یاد آقای کیارستمی مزین باشد.

رئیس سازمان امور سینمایی گفت: نحوه روایتگری او پیوندی عمیق با فرهنگ، زبان و اندیشه ایرانی دارد.

او ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد در شیراز موجب شکوفایی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و هنری شود.

فریدزاده افزود: امیدوارم جشنواره‌ای پربار، پررونق و باشکوه در شهر عزیز و زیبای شیراز داشته باشیم.

پوستر چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ در مراسمی با شکوه در جوار آرامگاه سعدی شیراز رونمایی شد؛ این رویداد بین‌المللی، پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهر شیراز برگزار خواهد شد.

مراسم رونمایی از پوستر این دوره از جشنواره با حضور «رائد فریدزاده» رئیس سازمان سینمایی، «حجت‌الله رضایی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، «روح‌الله حسینی» دبیر جشنواره، «مهدی رنجبر» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، «مهدی شفیعی» معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، «همایون اسعدیان» عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره و مدیرعامل خانه سینما و «رحیم هودی» پیشکسوت سینما و تئاتر شیراز، «بهروز شعیبی» مدیرعامل انجمن سینمای جوان و جمعی از هنرمندان و مسئولان در جوار آرامگاه سعدی شیراز برگزار شد.

پوستر چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر را «مهدی دوایی» براساس عکسی از «جاسم غضبان‌پور» طراحی کرده است؛ غضبان‌پور در این عکس، تصویری از عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و صاحب نخل طلای کن را ثبت کرده است.

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر پنج تا ۱۲ آذر به میزبانی شیراز برگزار می‌شود.

