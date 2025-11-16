دادستان منوجان از اجرای طرح گسترده و ویژه مقابله با قاچاق سوخت در محور‌های جنوبی استان کرمان خبر داد و گفت: برخورد با کامیون‌های متخلف ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصیب آسیابانی با اشاره به استقرار ایست‌وبازرسی در منوجان_هشتبندی و محدود شدن تردد خودرو‌های شوتی و سوخت‌بَر گفت: پس از انسداد مسیر‌های تردد خودرو‌های سبک قاچاقچی، برخی کامیون‌ها تلاش می‌کنند از این محور برای انتقال غیرقانونی سوخت استفاده کنند و به همین دلیل از این پس، عبور هر کامیون بدون بار و بدون بارنامه معتبر و احراز قاچاق فرآورده‌های نفتی، منجر به مسدود شدن همزمان کارت سوخت و شماره انتظامی در سامانه فراجا خواهد شد.

وی تأکید کرد: در صورت تکرار تخلف، کارت هوشمند سوخت رانندگان متخلف ابطال می‌شود و اجازه ادامه فعالیت به آن ها داده نخواهد شد

دادستان منوجان همچنین با اشاره به رصد دقیق کامیون‌ها افزود: بر اساس مصوبه شورای تأمین شهرستان، مسیر‌های تردد، مقصد، مبدأ و تراکنش‌های گذشته کارت‌های سوخت از سوی کارشناسان مرتبط بررسی می‌شود و هر گونه مورد مشکوک ضمن مسدودسازی کارت سوخت و توقف وسیله نقلیه، برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی خواهد شد.

وی  با تأکید بر عزم دستگاه قضایی برای مقابله با قاچاق گفت: هدف ما قطع کامل چرخه قاچاق سوخت و حفاظت از این سرمایه ملی است.

آسیابانی تاکید کرد: طرح‌های نظارتی و کنترلی با جدیت ادامه خواهد یافت و هیچ‌گونه تخلفی بدون برخورد قانونی رها نخواهد شد.

منبع: دادگستری کرمان 

