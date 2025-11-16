باشگاه خبرنگاران جوان- روسیه اعلام کرد برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان و کاهش تنش‌های مرزی اخیر آماده است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست خبری تأکید کرد که ثبات در منطقه از اولویت‌های مسکو و جامعه جهانی است.

او پاکستان و طالبان را «شرکای مهم روسیه» خواند و هشدار داد ادامه تنش‌ها امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد.

زاخارووا حل اختلافات از طریق گفت‌وگو را تنها راه رسیدن به صلح پایدار دانست و از طرفین خواست از اقدامات تنش‌زا پرهیز کنند.

این در حالی است که ایران نیز اخیراً پیشنهاد میانجی‌گری مشابهی مطرح کرده بود. پیش‌ازاین، مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول پس از سه دور بدون نتیجه پایان یافته بود.‌‌