سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تأکید بر اولویت ثبات منطقه‌ای، از آمادگی مسکو برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان به منظور کاهش تنش‌های مرزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- روسیه اعلام کرد برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان و کاهش تنش‌های مرزی اخیر آماده است.

 ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست خبری تأکید کرد که ثبات در منطقه از اولویت‌های مسکو و جامعه جهانی است.

 او پاکستان و طالبان را «شرکای مهم روسیه» خواند و هشدار داد ادامه تنش‌ها امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد.

 زاخارووا حل اختلافات از طریق گفت‌وگو را تنها راه رسیدن به صلح پایدار دانست و از طرفین خواست از اقدامات تنش‌زا پرهیز کنند.

این در حالی است که ایران نیز اخیراً پیشنهاد میانجی‌گری مشابهی مطرح کرده بود. پیش‌ازاین، مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول پس از سه دور بدون نتیجه پایان یافته بود.‌‌

