کشت دانه روغنی گلرنگ در ۸ روستای شهرستان طبس آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - در راستای سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی مبنی بر توسعه کشت محصولات راهبردی و مقاوم به شرایط اقلیمی، عملیات کاشت گلرنگ در روستا‌های مهرآباد شهرستان طبس آغاز شد.

کشت این محصول در ۸ روستای شهرستان طبس در سطح ۱۵ هکتار در حال انجام است.

گلرنگ به‌عنوان گیاهی مقاوم به خشکی و گرما، یکی از گزینه‌های مناسب برای مناطق کم‌آب و اقلیم خشک بوده و دارای درصد بالایی از روغن غنی از اسید‌های چرب غیر اشباع است که در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان دارد.

همچنین کلاله گل آن در تولید رنگ‌های طبیعی خوراکی و دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از دیگر مزایای کاشت گلرنگ، می‌توان به نقش آن در تناوب زراعی اشاره کرد؛ این گیاه با کاهش آفات و بیماری‌های خاک‌زی، موجب بهبود عملکرد محصولات بعدی در چرخه کشت می‌شود.