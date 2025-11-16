باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معایب وحشتناک نوشیدنی صنعتی برای کودکان + فیلم

پزشک تغذیه در مورد معایب وحشتناک نوشیدنی صنعتی برای کودکان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک تغذیه گفت: نوشیدنی های صنعتی باعث مقاومت به انسولین می‌شوند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
معایب وحشتناک نوشیدنی صنعتی برای کودکان + فیلم
young journalists club

نوشیدن بیش از حد چای چه عوارضی دارد؟

معایب وحشتناک نوشیدنی صنعتی برای کودکان + فیلم
young journalists club

نوشیدنی سنتی سودان در ماه رمضان چیست؟

معایب وحشتناک نوشیدنی صنعتی برای کودکان + فیلم
young journalists club

نوشیدنی‌هایی که شما را به طرزی باورنکردنی لاغر می‌کنند + طرز تهیه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله مجدد آمریکا به یک شناور در آب‌های بین المللی + فیلم
۱۰۶۲

حمله مجدد آمریکا به یک شناور در آب‌های بین المللی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
گردشگری مرگ در جنگ بوسنی + فیلم
۶۶۰

گردشگری مرگ در جنگ بوسنی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
آتش‌سوزی در مرکز پوشاک کره جنوبی + فیلم
۶۴۲

آتش‌سوزی در مرکز پوشاک کره جنوبی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
افشای نقش سران آمریکا در پرونده قاچاق جنسی + فیلم
۶۱۲

افشای نقش سران آمریکا در پرونده قاچاق جنسی + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
نگین سبز مازندران در فهرست جهانی گردشگری + فیلم
۵۱۴

نگین سبز مازندران در فهرست جهانی گردشگری + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.