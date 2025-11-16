باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برداشت زعفران در شهمیرزاد + فیلم

کشاورزان شهمیرزادی این روز‌ها در حال برداشت زعفران از بیش از ۱۲ هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزان شهمیرزادی این روز‌ها در حال برداشت زعفران از زمین‌های کشاورزی خود هستند. پیش بینی می‌شود بیش از ۵ کیلوگرم زعفران خشک در هر هکتار برداشت شود.

 

مطالب مرتبط
برداشت زعفران در شهمیرزاد + فیلم
young journalists club

برداشت طلای سرخ از مزارع چهارمحال و بختیاری + فیلم

برداشت زعفران در شهمیرزاد + فیلم
young journalists club

برگزاری جشن روز ملی زعفران در تربت حیدریه + فیلم

برداشت زعفران در شهمیرزاد + فیلم
young journalists club

گیاه دارویی که بعد از زعفران ارزشمندترین است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۱۵۸۳

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۲۹۳

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
سرباز وطن، مثل ریسمانچیان + فیلم
۹۴۶

سرباز وطن، مثل ریسمانچیان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم
۷۵۱

بیماران دیابتی چرا باید از کلیه مراقبت کنند؟ + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم
۷۴۵

انزجار جهانی از یک جنایتکار جنگی + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.